Одразу після Пасхи українці відзначають Поливаний понеділок. З давніх-давен люди вірили, що саме в цей день вода має цілющі властивості й здатна здійснювати дива. Про символічне значення цього свята, його звичаї – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

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Історія Поливаного понеділка

Поливаний понеділок – початок Світлого тижня. У слов'янські часи кожен день тижня після Великодня мав свою назву:

понеділок – поливаний;

вівторок – купалища;

середа – хороводниця;

четвер – навський день;

п'ятниця – прощена;

субота – хороводниця;

неділя – поминальна.

Символічне значення Поливаного понеділка полягає в душевному та тілесному очищенні, яке здійснюють з допомогою води. Традиція обливання існує в Україні, Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині. Наші предки вірили, що вода у пасхальний понеділок може зцілювати, оздоровлювати й дарувати щастя.

Вважається, що це свято почали відзначати у Київській Русі. Тоді Поливаний понеділок святкували три дні. За цей період треба було облити "все і всіх".

Традиції Поливаного понеділка

Поливаний понеділок вважається християнським святом, але в ньому є багато язичницьких "вкраплень". До прикладу, слов'яни обливались крижаною водою, щоб у період посухи викликати дощ або відігнати від себе всі хвороби. Також обливали могили утоплеників і самогубців, бо вірили, що вони можуть втримувати дощ і спричиняти засуху.



Поливаний понеділок у Львові / Фото sykhiv.media

Щодо християнських традицій, то воду вважали символом очищення та родючості. З допомогою обливань хлопці залицялися до дівчат. Подейкували, якщо дівчину ніхто не облив, то вона не скоро вийде заміж.

Також Поливаний понеділок був днем, коли хлопці зізнавалися у своїх почуття, кликали дівчат заміж. Парубок підходив до хати дівчини і кликав її під вікном. Якщо вона хотіла вийти за нього заміж, то виходила на вулицю, де її тричі обливали водою руки.

Заборони Поливаного понеділка