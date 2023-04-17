Сразу после Пасхи украинцы отмечают Поливальный понедельник. С давних времен люди верили, что именно в этот день вода обладает целебными свойствами и способна совершать чудеса. О символическом значении этого праздника, его обычаях – рассказываем в материале 24 Канала.
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История Поливальный понедельника
Поливальный понедельник – начало Светлой недели. В славянское время каждый день недели после Пасхи имел свое название:
- понедельник – поливальный;
- вторник – купалища;
- среда – хороводница;
- четверг – навский день;
- пятница – прощенная;
- суббота – хороводница;
- воскресенье – поминальное.
Символическое значение Поливального понедельника заключается в душевном и телесном очищении, осуществляемом с помощью воды. Традиция обливания существует в Украине, Польше, Венгрии, Чехии и Словакии. Наши предки верили, что вода в пасхальный понедельник может исцелять, оздоровлять и дарить счастье.
Считается, что этот праздник начали отмечать в Киевской Руси. Тогда Поливальный понедельник праздновали три дня. За этот период нужно было облить "все и всех".
Традиции Поливальный понедельника
Поливальный понедельник считается христианским праздником, но в нем есть много языческих "вкраплений". К примеру, славяне обливались ледяной водой, чтобы в период засухи вызвать дождь или отогнать все болезни. Также обливали могилы утопленников и самоубийц, потому что верили, что они могут удерживать дождь и вызывать засуху.
Поливальный понедельник во Львове / Фото sykhiv.media
Что касается христианских традиций, то воду считали символом очищения и плодородия. С помощью обливаний парни ухаживали за девушками. Поговаривали, если девушку никто не облил, то она не скоро выйдет замуж.
Также Поливальный понедельник был днем, когда ребята признавались в своих чувствах, звали девушек замуж. Парень подходил к дому девушки и звал ее под окном. Если она хотела выйти за него замуж, выходила на улицу, где ее трижды обливали водой руки.
Запреты Поливального понедельника
- В этот день нельзя унывать и думать о плохом. Поливальный понедельник нужно провести радостно.
- Нельзя ссориться, ругаться, злиться. Если вы попали в какую-нибудь конфликтную ситуацию, то необходимо отпустить ее, думать только о хорошем.
- Не стоит злоупотреблять алкоголем и едой.
- Как и в Пасху, в Поливальный понедельник запрещен любой труд.
- Также в этот день нельзя оставаться наедине. Следует посетить родственников, друзей.