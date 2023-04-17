Сразу после Пасхи украинцы отмечают Поливальный понедельник. С давних времен люди верили, что именно в этот день вода обладает целебными свойствами и способна совершать чудеса. О символическом значении этого праздника, его обычаях – рассказываем в материале 24 Канала.

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История Поливальный понедельника

Поливальный понедельник – начало Светлой недели. В славянское время каждый день недели после Пасхи имел свое название:

понедельник – поливальный;

вторник – купалища;

среда – хороводница;

четверг – навский день;

пятница – прощенная;

суббота – хороводница;

воскресенье – поминальное.

Символическое значение Поливального понедельника заключается в душевном и телесном очищении, осуществляемом с помощью воды. Традиция обливания существует в Украине, Польше, Венгрии, Чехии и Словакии. Наши предки верили, что вода в пасхальный понедельник может исцелять, оздоровлять и дарить счастье.

Считается, что этот праздник начали отмечать в Киевской Руси. Тогда Поливальный понедельник праздновали три дня. За этот период нужно было облить "все и всех".

Традиции Поливальный понедельника

Поливальный понедельник считается христианским праздником, но в нем есть много языческих "вкраплений". К примеру, славяне обливались ледяной водой, чтобы в период засухи вызвать дождь или отогнать все болезни. Также обливали могилы утопленников и самоубийц, потому что верили, что они могут удерживать дождь и вызывать засуху.



Поливальный​ понедельник во Львове / Фото sykhiv.media

Что касается христианских традиций, то воду считали символом очищения и плодородия. С помощью обливаний парни ухаживали за девушками. Поговаривали, если девушку никто не облил, то она не скоро выйдет замуж.

Также Поливальный понедельник был днем, когда ребята признавались в своих чувствах, звали девушек замуж. Парень подходил к дому девушки и звал ее под окном. Если она хотела выйти за него замуж, выходила на улицу, где ее трижды обливали водой руки.

Запреты Поливального понедельника