З Поливаним понеділком 2026: щирі привітання у листівках і словах

Традиційно на наступний день після Воскресіння Христового в Україні відзначають Поливаний понеділок. Це особливе свято, під час якого заведено обливати один одного водою.

Саме тому воно символізує здоров'я, силу та весняне оновлення. Втім, якщо у цей день ви доволі далеко від близьких і не можете особисто їм побажати усього найкращого, сучасні технології дозволяють передати святковий настрій через теплі слова. Наша редакція підготувала гарні привітання з Поливаним понеділком у картинках, прозі й віршах. Обирайте те, яке найбільше вам відгукнулося, та надсилайте тим, кому хочете подарувати позитивні емоції 13 квітня.

Поливаний понеділок 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

Легкого Поливаного понеділка і вдалого тижня! Бажаю успіхів у всіх добрих починаннях! Нехай завжди й всюди супроводжує прекрасний настрій! Побільше в житті романтики, кохання та хороших, вірних друзів!

***

З Поливаним понеділком вітаю! Нехай цей день буде наповнений яскравими подіями та новими можливостями. Нехай твої ідеї швидко ростуть та перетворюються на реалізовані проєкти!

***

З Обливаним понеділком

Вас щиро вітаю,

Здоров'я, радості і щастя

В день цей побажаю.

Миру вам, злагоди в домі,

Благодаті і добра,

Віри, щирої надії

Та душевного тепла.

***

В Обливаний понеділок

Тебе облити я бажаю!

А радістю і щастям

Тебе хай доля поливає!

***

Бажаю у цей день налаштуватися на позитив і нехай цей тиждень буде для тебе вдалим. Нехай Поливаний понеділок принесе море натхнення і сил, подарує усмішку і гарний настрій. Нехай легко вирішаться всі проблеми!

***

Сьогодні Великодній понеділок, вітаю зі святом! Хай втечуть від сьогоднішньої води всі негаразди, всі образи й розчарування. Хай твоє життя буде наповнене добром і світлими моментами, любов'ю та радістю. Миру, гармонії, спокою та віри в найкраще!

***

З понеділком Обливаним вітаю!

Найкращого у долі бажаю!

Світ навколо очищай!

Хто попався – обливай!

***

З Обливаним понеділком вітаю!

Хай Господь Вас оберігає,

Дім Ваш, всю Вашу родину,

Благословляє кожну днину!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.