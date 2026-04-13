З Поливаним понеділком 2026: щирі привітання у листівках і словах
- Поливаний понеділок відзначається в Україні на наступний день після Воскресіння Христового, символізуючи здоров'я та весняне оновлення.
- Редакція підготувала привітання у картинках, прозі та віршах, які можна надіслати близьким для передачі святкового настрою.
Традиційно на наступний день після Воскресіння Христового в Україні відзначають Поливаний понеділок. Це особливе свято, під час якого заведено обливати один одного водою.
Саме тому воно символізує здоров'я, силу та весняне оновлення. Втім, якщо у цей день ви доволі далеко від близьких і не можете особисто їм побажати усього найкращого, сучасні технології дозволяють передати святковий настрій через теплі слова. Наша редакція підготувала гарні привітання з Поливаним понеділком у картинках, прозі й віршах. Обирайте те, яке найбільше вам відгукнулося, та надсилайте тим, кому хочете подарувати позитивні емоції 13 квітня.
Поливаний понеділок 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
Легкого Поливаного понеділка і вдалого тижня! Бажаю успіхів у всіх добрих починаннях! Нехай завжди й всюди супроводжує прекрасний настрій! Побільше в житті романтики, кохання та хороших, вірних друзів!
З Поливаним понеділком вітаю! Нехай цей день буде наповнений яскравими подіями та новими можливостями. Нехай твої ідеї швидко ростуть та перетворюються на реалізовані проєкти!
З Обливаним понеділком
Вас щиро вітаю,
Здоров'я, радості і щастя
В день цей побажаю.
Миру вам, злагоди в домі,
Благодаті і добра,
Віри, щирої надії
Та душевного тепла.
В Обливаний понеділок
Тебе облити я бажаю!
А радістю і щастям
Тебе хай доля поливає!
Бажаю у цей день налаштуватися на позитив і нехай цей тиждень буде для тебе вдалим. Нехай Поливаний понеділок принесе море натхнення і сил, подарує усмішку і гарний настрій. Нехай легко вирішаться всі проблеми!
Сьогодні Великодній понеділок, вітаю зі святом! Хай втечуть від сьогоднішньої води всі негаразди, всі образи й розчарування. Хай твоє життя буде наповнене добром і світлими моментами, любов'ю та радістю. Миру, гармонії, спокою та віри в найкраще!
З понеділком Обливаним вітаю!
Найкращого у долі бажаю!
Світ навколо очищай!
Хто попався – обливай!
З Обливаним понеділком вітаю!
Хай Господь Вас оберігає,
Дім Ваш, всю Вашу родину,
Благословляє кожну днину!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.