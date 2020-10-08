Після скандального концерту Ірини Білик у Харкові поліція міста відкрила кримінальне провадження через порушення карантинних норм. Українська артистка наразі не коментує заяви правоохоронних органів.

На сайті поліції Харкова повідомляється, що через перевищення кількості відвідувачів на концерті у Палаці студентів, організаторів концерту можуть оштрафувати від 17 до 51 тисячі гривень. Також в залежності від рішення суду організаторам загрожує: арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Згідно із заявою поліції, на концерті Білик відбулось порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

"Так, в порушення норм, встановлених з метою запобігання розповсюдження інфекційних хвороб, 5 жовтня в Палаці студентів по вулиці Пушкінській відбувся позаплановий концерт народної артистки України. Зі слів організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів. Всі заходили до приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру", – йдеться у заяві.

Відомо, що на момент проведення концерту Ірини Білик, 5 жовтня, Харків перебував у помаранчевій епідемічній зоні. У місті дозволялись масові заходи лише до 220 людей. На концертній події, за інформацією місцевих ЗМІ, було більше ніж у два рази. Поки проводяться слідчі дії, Ірина Білик не коментує кримінальне провадження.

Що відомо про концерт Білик у Харкові?

Першою, хто дала концерт у Харкові, після оголошення найбільшої кількості за весь час хворих на коронавірус, стала співачка Оля Полякова. Артистка виступила у місті 3 жовтня до Дня вчителя на запрошення організаторів команди чинного мера Геннадія Кернеса. Перед виступом Оля Полякова закликала шанувальників одягнути захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції. Проте, судячи з фото та відео, чимало глядачів проігнорували її слова і створили натовп. За кілька днів до концерту, 30 вересня, у Харкові зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 546 осіб за добу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 5 жовтня розкритикував владу Харкова за концерт Полякової, а сама співачка прокоментувала свій концерт доволі різко. Вона зазначила, що весь галас, спричинений навколо концерту, пов'язаний з передвиборчим процесом. Слідчі також відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.

Проте 5 жовтня, через 2 дні після виступу Полякової, свій концерт дала Ірина Білик. "Ажіотаж" навколо її виступу був меншим, ніж у Полякової, проте подію також відвідало чимало харків'ян.