Українська співачка Оля Полякова 4 листопада виступила на гучному фестивалі PaRUS 2020, який відгримів у Дубаї. Окрім артистки на сцену виходили чимало російських виконавців, що спричинило хейт у її сторону, користувачі мережі почали говорити про політичний підтекст події. Зірка емоційно відповіла підписникам.

Оля Полякова опублікувала ролик на особистій сторінці в інстаграмі. Вона висловилася щодо того негативу, який отримала після участі у фестивалі в Дубаї. Знаменитість наголосила, що у цій події не було жодного політичного підтексту, вона не зраджувала свою країну.

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Полякова про виступ з Кірковим та свою позицію

На дубайський фестиваль приїхало багато російських артистів, зокрема, Філіп Кіркоров. У публікації Оля пригадала, що в січні була на гастролях в США та Канаді, де і зустрілася з артистом. Вони разом відпочивали, відвідували вечірки і саме тоді Кіркоров запропонував Поляковій виступити з ним в Дубаї. Тоді також були новини про те, що вона показувала у своєму профілі, як проводить час з Філіпом, але хейту не було. На карантині російський артист став гостем її шоу в інстаграмі "ПоляВидение", проте з цього приводу також не було негативних висловлювань.

Артистка зауважила, вона виступала в Дубаї, що не має жодного відношення до Росії. Такий вислів був після того, як сотні користувачів звинуватили знаменитість у зраді своєї країни і в тому, що Полякова змінила свою позицію.

Моя позиція чітка та коректна: я виступатиму там, де хочу і з ким хочу, і вважаю це можливим для себе. У Росії я не виступаю. В Дубаї я виступаю. Якщо ця позиція не співпадає з вашою, то це ваші проблеми. Я не збираюся її вами погоджувати, обговорювати,

– заявила виконавиця.

Співачка поділилася, що з Кіркоровим вона також не обговорює свою позицію. Він знає її думку, щодо ситуації у відносинах між Росією та Україною і поважає її.

Я прийняла для себе рішення, що хочу працювати в Україні, що не буду виступати на території Росії доти, доки там не зміниться політика у відношенні до моєї країни,

– висловилася Полякова.

Оля Полякова про виступ на фестивалі в Дубаї

Артистка розповіла, що фестиваль проводиться вже не перший рік і організатори працюють в Арбаських Еміратах для всіх російськомовних жителів і туристів цієї країни.

"Якщо вас бентежить, що цим людям зрозуміла російська мова, то припиніть тоді писати російською свої коментарі, припиніть розмовляти нею, а краще припиніть розуміти її. Забудьте все, що ви на ній знаєте, що вчили, що читали… І коли в турецькому готелі почуєте російську мову, скажіть, що ви її не розумієте і терміново змінюйте готель. Тоді це буде чесно", – наголосила Оля.

Позиція Олі Полякової

Полякова заявила, що вона ніколи не виступала на жодних державних російських святах чи чомусь схожому, жодного політичного чи національно підтексту у цього фестивалю в Дубаї не було.

"Що ж це виходить? Народний артист України Філіп Кіркоров раптом став ворогом і тому виступати з ним на одній сцені в Об'єднаних Арабських Еміратах для туристів українській артистці не можна, бо інакше – проклянуть. А що ж тоді можна? Виступати в Білій Церкві – не можна. Виступати в Харкові – не можна. Виступати в Києві в Палаці спорту – не можна. В Дубаї – також не можна!", – емоційно висловилася Полякова.

Вона зазначила, що вся ця ситуація виглядає дивно і між цими випадками є зв'язок. Можливо, вся справа в тому, що українська артистка Оля Полякова стала занадто голосно говорити про те, що держава вбиває музичний бізнес і не робить нічого для того, щоб захистити діяльність музикантів.

"Неминучий локдаун, який невідомо коли закінчиться, який остаточно вб'є все те, що у нас тут вийшло за останні роки. Це реальність! І я про це говорю і говоритиму! Все, що ви там "нарішали" – ні про що. Для замилювання очей. Просто артисти вищого рівня цього не говорять, вони витримають, а всіх тих, хто менш відомі, просто не почують. І звісно, потрібно таку артистку трохи "попустити" і поставити на звичне місце українського артиста – клоуна, який потрібний тільки на виборах, щоб поагітувати за кандидатів. І найкращий спосіб це зробити – створити скандал на улюблену тему зради. Але це не той випадок і так вже не буде. І, до речі, це я ще не голосно говорю", – заявила Оля Полякова.