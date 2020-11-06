Украинская певица Оля Полякова 4 ноября выступила на нашумевшем фестивале PaRUS 2020, который отгремел в Дубае. Кроме артистки на сцену выходило немало российских исполнителей, что повлекло хейт в ее сторону, пользователи сети начали говорить о политическом подтексте события. Звезда эмоционально ответила подписчикам.

Оля Полякова опубликовала ролик на личной странице в инстаграме. Она высказалась относительно того негатива, который получила после участия в фестивале в Дубае. Знаменитость подчеркнула, что в этом событии не было никакого политического подтекста, она не предавала свою страну.

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Полякова о выступлении с Киркоровым и своей позиции

На дубайский фестиваль приехало много российских артистов, в частности, Филипп Киркоров. В публикации Оля вспомнила, что в январе была на гастролях в США и Канаде, где и встретилась с артистом. Они вместе отдыхали, посещали вечеринки и именно тогда Киркоров предложил Поляковой выступить с ним в Дубае. Тогда также были новости о том, что она показывала в своем профиле, как проводит время с Филиппом, но хейта не было. На карантине российский артист стал гостем ее шоу в инстаграме "ПоляВидение", однако по этому поводу также не было негативных высказываний.

Артистка отметила, она выступала в Дубае, что не имеет никакого отношения к России. Такое высказывание было после того, как сотни пользователей обвинили знаменитость в предательстве своей страны и в том, что Полякова изменила свою позицию.

Моя позиция четкая и корректная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю это возможным для себя. В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее вами согласовывать, обсуждать,

– заявила исполнительница.

Певица поделилась, что с Киркоровым она также не обсуждает свою позицию. Он знает ее мнение относительно ситуации в отношениях между Россией и Украиной и уважает ее.

Я приняла для себя решение, что хочу работать в Украине, что не буду выступать на территории России до тех пор, пока там не изменится политика по отношению к моей стране,

– высказалась Полякова.

Оля Полякова о выступлении на фестивале в Дубае

Артистка рассказала, что фестиваль проводится уже не первый год и организаторы работают в Арабских Эмиратах для всех русскоязычных жителей и туристов этой страны.

"Если вас смущает, что этим людям понятен русский язык, то прекратите тогда писать на русском свои комментарии, Прекратите разговаривать на нем, а лучше прекратите понимать его. Забудьте все, что вы на нем знаете, что учили, что читали... И когда в турецком отеле услышите русский язык, скажите, что вы его не понимаете и срочно меняйте отель. Тогда это будет честно", – подчеркнула Оля.

Позиция Оли Поляковой

Полякова заявила, что она никогда не выступала ни на каких государственных российских праздниках или чем-то похожем, никакого политического или национального подтекста у этого фестиваля в Дубае не было.

"Что же это получается? Народный артист Украины Филипп Киркоров вдруг стал врагом и поэтому выступать с ним на одной сцене в Объединенных Арабских Эмиратах для туристов украинской артистке нельзя, иначе проклянут. А что же тогда можно? Выступать в Белой Церкви – нельзя. Выступать в Харькове – нельзя. Выступать в Киеве во Дворце спорта – нельзя. В Дубае – тоже нельзя!" – эмоционально высказалась Полякова.

Она отметила, что вся эта ситуация выглядит странно и между этими случаями есть связь. Возможно, все дело в том, что украинская артистка Оля Полякова стала слишком громко говорить о том, что государство убивает музыкальный бизнес и не делает ничего для того, чтобы защитить деятельность музыкантов.

"Неизбежен локдаун, который неизвестно когда закончится, который окончательно убьет все то, что у нас здесь получилось за последние годы. Это реальность! И я об этом говорю и буду говорить! Все, что вы там "нарешали" – ни о чем. Для замыливания глаз. Просто артисты высшего уровня этого не говорят, они выдержат, а всех тех, кто менее известны, просто не услышат. И конечно, нужно такую артистку немного "попустить" и поставить на привычное место украинского артиста – клоуна, который нужен только на выборах, чтобы поагитировать за кандидатов. И лучший способ это сделать – создать скандал на любимую тему измены. Но это не тот случай и так уже не будет. И, кстати, это я еще не громко говорю", – заявила Оля Полякова.