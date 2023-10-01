Раніше Покрови Пресвятої Богородиці відзначали 14 жовтня. За новим церковним календарем його перенесли на 13 днів раніше – на 1 жовтня. Як з'явилось свято Покрови та які традиції існують в цей день – розкаже 24 Канал.

Є певні зміни Які релігійні свята будемо святкувати у жовтні цього року

Покрови Пресвятої Богородиці: історія свята

У Київській Русі свято з'явилося ще на стику Х-ХІ століть. За переказами, в його основі – подія, яка трапилась у Влахернському храмі у Константинополі 14 жовтня 910 року. Там була розміщена значуща християнська річ – риза (одяг) Діви Марії.



На той момент відбувалась війна й Константинополь оточили кочові племена – сарацини. У той момент під час нічної служби в храмі, побожний юродивий Андрій побачив видіння. До людей прийшла пресвята Богородиця спільно з ангелами та святими.



Богородиця з омофором / Фото Stavropigia.lviv.ua

Діва Марія покрила вірян своїм омофором (довгим одягом для священнослужителів) та молила Господа про порятунок разом з усіма. Християни вважали Богоматір заступницею людського роду, що вона захищає усіх від негараздів. Врешті, завдяки молитвам, візантійці змогли перемогти сарацинів й ті відійшли від міста.

Також Покрови Пресвятої Богородиці було важливою подією для козаків у Запорізькій Січі. Вони дуже шанували ікони Покрови та зводили велику кількість храмів на честь Богородиці. Деякі з них навіть існують до нашого часу.

Традиції у Покрови Пресвятої Богородиці

У Покрови Пресвятої Богородиці християни поспішають до храму на службу. Вона передбачає Всенічне бдіння, яке починається ще з вечора напередодні Покрови. А зранку відбувається свята Божественна літургія.



Всенічне бдіння / Фото Михайлівський собор

Християни моляться та ставлять свічки до Богородиці. Посту в цей день немає, тому можна їсти все, що завгодно.