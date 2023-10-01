Раніше Покрови Пресвятої Богородиці відзначали 14 жовтня. За новим церковним календарем його перенесли на 13 днів раніше – на 1 жовтня. Як з'явилось свято Покрови та які традиції існують в цей день – розкаже 24 Канал.
Є певні зміни Які релігійні свята будемо святкувати у жовтні цього року
Покрови Пресвятої Богородиці: історія свята
У Київській Русі свято з'явилося ще на стику Х-ХІ століть. За переказами, в його основі – подія, яка трапилась у Влахернському храмі у Константинополі 14 жовтня 910 року. Там була розміщена значуща християнська річ – риза (одяг) Діви Марії.
На той момент відбувалась війна й Константинополь оточили кочові племена – сарацини. У той момент під час нічної служби в храмі, побожний юродивий Андрій побачив видіння. До людей прийшла пресвята Богородиця спільно з ангелами та святими.
Богородиця з омофором / Фото Stavropigia.lviv.ua
- Діва Марія покрила вірян своїм омофором (довгим одягом для священнослужителів) та молила Господа про порятунок разом з усіма. Християни вважали Богоматір заступницею людського роду, що вона захищає усіх від негараздів. Врешті, завдяки молитвам, візантійці змогли перемогти сарацинів й ті відійшли від міста.
Також Покрови Пресвятої Богородиці було важливою подією для козаків у Запорізькій Січі. Вони дуже шанували ікони Покрови та зводили велику кількість храмів на честь Богородиці. Деякі з них навіть існують до нашого часу.
Традиції у Покрови Пресвятої Богородиці
У Покрови Пресвятої Богородиці християни поспішають до храму на службу. Вона передбачає Всенічне бдіння, яке починається ще з вечора напередодні Покрови. А зранку відбувається свята Божественна літургія.
Всенічне бдіння / Фото Михайлівський собор
Християни моляться та ставлять свічки до Богородиці. Посту в цей день немає, тому можна їсти все, що завгодно.
- Незаміжні дівчата та жінки, які хотіли у шлюб, молилися, аби швидше зустріти свого коханого. А вже одружені жінки – просили про спокійне та щасливе сімейне життя.
- Віряни вважають, якщо попросити захисту в Діви Марії в цей день, то вона буде оберігати людину від усього поганого весь рік.
- Гарною ідеєю буде запросити рідних і близьких в гості та накрити багатий стіл. А ще – допомагати нужденним.