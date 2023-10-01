Покрова Пресвятої Богородиці – це велике християнське свято, пише 24 Канал. Обов’язково в цей день варто піти до церкви та помолитися до Богородиці, попросити її здійснити бажання, захистити та допомогти незаміжнім дівчатам вийти заміж. Пресвята Богородиці – покровителька нужденних та слабких.

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З нагоди цього світлого свята пропонуємо вам добірку привітань у прозі та віршах.

Привітання зі святом Покрови у прозі

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Нехай світ до тебе буде добрий, нехай кожен день залишає за собою гарний сюжет щастя, нехай кожна справа обертається благом, нехай кожна думка буде світлою і веде тебе до радості. Бажаю, щоб всі твої молитви були почуті, щоб Пресвята Богородиця відводила від тебе недуги й прикрості.

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Сьогодні Покров Пресвятої Богородиці. З усього серця поспішаємо вас привітати з цим великим святом і побажати міцної віри, любові та здоров’я. Бажаємо, щоб мирські турботи не дали вам зійти зі шляху істинного, а покров і захист, яку дала нам сама Пресвята Богородиця нехай оберігають вас своє життя і рятують від бід і напастей.

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З Покровом земля вкривається снігом. Це Богородиця надсилається нам захист. Нехай ваша душа буде такою ж чистою і білосніжною, як перший сніг. Побільше вам радості, поменше печалі й негод. Нехай фортуна буде до вас прихильною.

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Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров'я всім, радості й добрі долі. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!



Привітання з Покровою 2023 у прозі та віршах

Привітання зі святом Покрови у віршах

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!

***

І від зла, і від біди,

Хай минають негаразди

Відсьогодні назавжди!

Богородиця хай наша

Подарує спокій всім,

Умиротворення приносить,

Захищає кожен дім!

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Бажаю, щоб Богоматір

Тебе все життя оберігала,

Щоб не давала сумувати

І від проблем укривала.

***

Бажаємо на Покрову вам

Щастя і добра,

Благословіння Діви,

Й сердечного тепла!