З 22 по 28 вересня проходить легендарний Тиждень моди в Мілані. Донателла Версаче продемонструвала весняно-літню колекцію в тематиці морської стихії.

Весняно-літню колекцію демонстрували Ірина Шейк, Джоан Смоллс, Адут Акеч, Імаам Хаммам. Фотографії з показу модного бренду можна переглянути на офіційному сайті Versace.

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Перед показом Донателла Версаче запросила гостей в місто Версачеполіс. Він виявився підводним царством. Подіум був прикрашений так, щоб здаватися руїнами стародавнього міста, в якому потрохи з'являлося нове життя.

Мені хотілося перенести ДНК бренду в нову реальність, але при цьому не втратити головної суті Versace,

– поділилась модельєрка.

Донателла також не залишає стандартів жіночої краси. Короткі спідниці, обтислі сукні, глибокі декольте та високі підбори помітно переважають в колекції.



Ірина Шейк на показі / Versace.com

Образи також переповнені яскравими кольорами, поєднанням жовтого, зеленого, помаранчевого та великою кількістю вбрань з принтами. А морську тематику підкреслюють ліфи у вигляді ракушок і прикраси одягу зображеннями морських зірок.

Зазначимо, що морську тему бренд вже висвітлював 1992 року, але тоді колекцію створював брат модельєрки Джанні Версаче.

Дивитися відео показу Versace онлайн: