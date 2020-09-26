Показ під водою: оригінальна колекція Versace на Тижні моди в Мілані
З 22 по 28 вересня проходить легендарний Тиждень моди в Мілані. Донателла Версаче продемонструвала весняно-літню колекцію в тематиці морської стихії.
Весняно-літню колекцію демонстрували Ірина Шейк, Джоан Смоллс, Адут Акеч, Імаам Хаммам. Фотографії з показу модного бренду можна переглянути на офіційному сайті Versace.
Цікаво Фешн-карантин: які маски одягають гості Тижнів моди в Європі – фото
Перед показом Донателла Версаче запросила гостей в місто Версачеполіс. Він виявився підводним царством. Подіум був прикрашений так, щоб здаватися руїнами стародавнього міста, в якому потрохи з'являлося нове життя.
Мені хотілося перенести ДНК бренду в нову реальність, але при цьому не втратити головної суті Versace,
– поділилась модельєрка.
Донателла також не залишає стандартів жіночої краси. Короткі спідниці, обтислі сукні, глибокі декольте та високі підбори помітно переважають в колекції.
Ірина Шейк на показі / Versace.com
Образи також переповнені яскравими кольорами, поєднанням жовтого, зеленого, помаранчевого та великою кількістю вбрань з принтами. А морську тематику підкреслюють ліфи у вигляді ракушок і прикраси одягу зображеннями морських зірок.
Зазначимо, що морську тему бренд вже висвітлював 1992 року, але тоді колекцію створював брат модельєрки Джанні Версаче.
Дивитися відео показу Versace онлайн: