Їх почуєш не так часто: 3 цікаві варіанти подвійних імен для хлопчиків

Подвійні імена – це дуже оригінально. Така особливість виділятиме ваших дітей серед однолітків. Однак варіанти потрібно вдало поєднати, щоб вони гармонійно звучали разом з прізвищем та іменем по батькові.

LifeStyle 24 пропонує ознайомитися з добіркою подвійних імен для хлопчиків. Ми зібрали досить незвичні варіанти для України. Гадаємо, що це значно полегшить вибір батькам, у яких вже незабаром має народитися син. Тому ознайомлюйтеся з матеріалом та обов'язково зберігайте.

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Олександр-Євген

Обидва імені мають давньогрецьке походження. Олександр трактується як "захисник", адже складається з двох слів: "alexeo" ("захищати"), "andres" ("людина"), а от Євген перекладається як "благородний", "знатний". Ці імена не лише гарно звучать разом, але й вдало доповнюють значення одне одного.

Едуард-Антон

Ім'я Едуард утворилося від англосаксонського Eadweard, яке тлумачиться як "вартовий багатства, достатку, щастя". Цікаво, що частинка "ead" перекладається як "щасливий", "той, що процвітає", а "weard" – "вартовий".

У Стародавньому Римі імені Антон давали значення "гідний похвали", "той, що вступає в бій", а у Стародавній Греції був простіший варіант – "квітка". Воно вважається дуже аристократичним та благородним.

Тимофій-Іван

Давньогрецьке ім'я Тимофій трактується як "шанувати Бога", а давньоюдейське Іван – "подарунок Божий", "милість Божа", "помилуваний Богом". Таке поєднання дарує хлопчикам неймовірний захист, тому різноманітні біди, нещастя та перешкоди, які трапляються на життєвому шляху, їх не злякають.