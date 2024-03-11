LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с подборкой двойных имен для мальчиков. Мы собрали довольно необычные варианты для Украины. Думаем, что это значительно облегчит выбор родителям, у которых уже вскоре должен родиться сын. Поэтому ознакомьтесь с материалом и обязательно сохраняйте.

Тоже полезно 4 французские мужские имена, которые поражают своей благозвучностью

Александр-Евгений

Оба имени имеют древнегреческое происхождение. Александр трактуется как "защитник", ведь состоит из двух слов: "alexeo" ("защищать"), "andres" ("человек"), а вот Евгений переводится как "благородный", "знатный". Эти имена не только хорошо звучат вместе, но и удачно дополняют значение друг друга.

Эдуард-Антон

Имя Эдуард образовалось от англосаксонского Eadweard, которое толкуется как "страж богатства, достатка, счастья". Интересно, что частичка "ead" переводится как "счастливый", "процветающий", а "weard" – "страж".

В Древнем Риме имени Антон давали значение "достойный похвалы", "тот, что вступает в бой", а в Древней Греции был более простой вариант – "цветок". Оно считается очень аристократическим и благородным.

Тимофей-Иван

Древнегреческое имя Тимофей трактуется как "почитать Бога", а древнегреческое Иван – "подарок Божий", "милость Божья", "помилованный Богом". Такое сочетание дарит мальчикам невероятную защиту, поэтому различные беды, несчастья и препятствия, которые случаются на жизненном пути, их не испугают.