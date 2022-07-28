Якщо у приміщенні немає кондиціонера, а спека тримає – не біда, охолоджувальну техніку можна легко замінити народними методами охолодження.

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Метод перший – ізолювати приміщення

Не варто провітрювати квартиру чи будинок посеред дня, як би не було важко та хотілося подихати свіжим повітрям. Якщо вікна у квартирі відкриті, через них поступає нагріте сонцем повітря, яке не принесе бажаної прохолоди, а лише погіршить ситуацію.

Як побороти спеку у квартирі / Фото Unsplash

Щоб отримати бажану прохолоду, провітрювати треба вранці або ввечері. Також можна залишати вікна відкритими на ніч – так буде значно легше та приємніше спати.

Метод другий – не пускайте сонце у квартиру

Сонячні промені нагрівають поверхні та речі, піднімаючи температуру в приміщенні максимально швидко. Щоб такого не сталося, як тільки сонце заглядає у ваше вікно, треба його закрити.

Як побороти спеку у квартирі / Фото Unsplash

Для ізоляції від гарячого світла підійдуть як жалюзі (металеві, пластикові та тканинні), так і звичайна фольга. Просто прикладіть фольгу до скла та прикріпіть скотчем.

Особливо добре фольга підходить до квартир та будинків, які мають вікна на сонячній стороні – фольга відбиває ультрафіолетові промені та не пропускає температуру.

Метод третій – холодна вода

Застосувань води для охолодження приміщень є безліч. Це і використання пульверизатора, і зволожувача повітря, і зволоження рушників та штор, які триматимуть вологу.

Та найефективнішим методом для боротьби з високою температурою є заморожена вода. Для того, щоб опустити температуру на кілька градусів, заморозьте кілька пляшок води та розставте по всій квартирі.

Як побороти спеку у квартирі / Фото sciencefocus

Це корисно! Заморожені пляшки можна використовувати і під час підготовки до сну. Просто покладіть кілька загорнутих у рушники льодяних пляшок під вашу ковдру та залишіть на певний час. Як лягатимете спати, пляшки можна дістати та поставити поряд – ліжко буде приємно прохолодним, а заморожена вода триматиме свіжість повітря поблизу.