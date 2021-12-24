Для того, щоб не бігати у метушні перед самим Новим роком потрібно подбати про подарунки близьким людям завчасно. Зважайте на вподобання рідних, їхні хобі й уважно слухайте, коли вони розповідають про речі, які їм подобаються, адже це можуть бути підказки, які значно полегшать вам і життя, і вибір презенту.

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Що подарувати на Новий рік-2022 мамі

Найкращим подарунком для мами буде та річ, яка нагадуватиме їй про вас. Вкладіть у ваш подарунок всю турботу, любов і тепло, аби найдорожча людина це відчувала. На Новий рік мамі можна сміливо дарувати потрібні аксесуари для дому, солодощі чи парфуми.



Що подарувати мамі на Новий рік 2022 / Фото Unsplash

Якщо ви дуже бажаєте оригінальності, то можна придбати для матусі прикраси з гравіюванням. До прикладу, можна купити кулон і вигравіювати на ньому фразу чи слово, які у вас асоціюються з мамою.

Якщо ваша мама творча людина, то гарним варіантом для подарунка буде картина, яку треба розмалювати власноруч, квитки на виставу чи сертифікат на якийсь майстер-клас.

Що подарувати татові на Новий рік-2022

Подарунок на Новий рік-2022 для тата має бути не менш цікавим. Якщо ваш батько дуже любить читати, то придивіться до його літератури, можливо, нове видання улюбленого автора неабияк потішить вашого татуся.



Подарунок для тата на Новий рік 2022 / Фото Unsplash

Доречними подарунками також будуть теплий светр з веселим написом, наручний годинник, термобілизна, товари, пов'язані із хобі. Так, як 2022 рік є роком Водяного Тигра, то у нього татові можна подарувати похід у сауну.

Що подарувати дівчині на Новий рік-2022

Дівчині завжди приємно отримати подарунок, який буде сповненим емоцій. Організуйте коханій студійну фотосесію чи влаштуйте романтичне побачення з сюрпризом.

Окрім прикрас, солодощів і парфумів, можна виразити турботу й подарувати рідній людині теплий шарф, шапочку чи рукавички, які зігріватимуть її у найлютіші морози. Милим і гарним подарунком буде альбом зі спільними фотографіями чи намальований власноруч портрет.



Подарунок для дівчини на Новий рік 2022 / Фото Unsplash

Якщо ви хочете підійти до подарунка з гумором, то можна подарувати дівчині чашку зі смішним фото чи висловом. Таку ж "схему" можна застосувати й до светра чи худі.

Ще однією ідеєю для подарунка може бути іграшка на ялинку. Даруючи її, скажіть, що хочете започаткувати гарну традицію створення затишку. Такий подарунок точно запам'ятається.

Що подарувати на Новий рік-2022 хлопцеві

У цьому випадку облиште гелі для душу, піни для бриття та бритви. Для того, щоб не впасти у паніку, спостерігайте за своєю коханою людиною.

Можливо, він обожнює якісь комп'ютерні ігри, тож можна обрати подарунок пов'язаний із тематикою цих ігор. До прикладу, футболку, чашку з зображеннями героїв, фігурки чи навіть плюшеві іграшки.



Який подарунок зробити хлопцеві на Новий рік 2022 / Фото Unsplash

Гарним подарунком стане сертифікат на стрижку у барбершоп чи якісь навчальні курси, до прикладу, з англійської мови.

Якщо ваш коханий захоплюється книжками, то оберіть для нього цікавий роман. До слова, можна власноруч створити закладку для цієї книжки, щоб читати її було ще приємніше.

Варіант святкової вечері ніхто не скасовував, тож якщо ваш хлопець любить смачно поїсти – влаштуйте йому таке свято.