Для того, чтобы не бегать в суматохе перед самым Новым годом, нужно позаботиться о подарках близким людям заблаговременно. Учитывайте предпочтения родных, их хобби и внимательно слушайте, когда они рассказывают о вещах, которые им нравятся, ведь это могут быть подсказки, которые значительно облегчат вам жизнь и выбор презента.

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Что подарить на Новый год-2022 маме

Лучшим подарком для мамы будет та вещь, которая будет напоминать ей о вас. Вложите в ваш подарок всю заботу, любовь и тепло, чтобы самый дорогой человек это чувствовал. На Новый год маме можно смело дарить нужные аксессуары для дома, сладости или духи.



Что подарить маме на Новый год 2022 / Фото Unsplash

Если вы очень желаете оригинальности, то можно приобрести для мамочки украшения с гравировкой. К примеру, можно купить кулон и выгравировать на нем фразу или слово, которые у вас ассоциируются с мамой.

Если ваша мама творческий человек, то хорошим вариантом для подарка будет картина, которую надо разрисовать собственноручно, билеты на спектакль или сертификат на какой-то мастер-класс.

Что подарить папе на Новый год-2022

Подарок на Новый год-2022 для папы должен быть не менее интересным. Если ваш отец очень любит читать, то присмотритесь к его литературе, возможно, новое издание любимого автора сильно порадует вашего папу.



Подарок для папы на Новый год 2022 / Фото Unsplash

Уместными подарками также будут теплый свитер с веселой надписью, наручные часы, термобелье, товары, связанные с хобби. Так как 2022 год является годом Водяного Тигра, то на него папе можно подарить поход в сауну.

Что подарить девушке на Новый год-2022

Девушке всегда приятно получить подарок, который будет полон эмоций. Организуйте любимой студийную фотосессию или устройте романтическое свидание с сюрпризом.

Кроме украшений, сладостей и духов, можно выразить заботу и подарить родному человеку теплый шарф, шапочку или перчатки, которые будут согревать ее в самые лютые морозы. Милым и хорошим подарком будет альбом с совместными фотографиями или нарисованный собственноручно портрет.

Подарок для девушки на Новый год 2022 / Фото Unsplash

Если вы хотите подойти к подарку с юмором, то можно подарить девушке чашку со смешным фото или фразой. Такую же схему можно применить и к свитеру или худи.

Еще одной идеей для подарка может быть игрушка на елку. Даря ее, скажите, что хотите начать хорошую традицию создания уюта. Такой подарок точно запомнится.

Что подарить на Новый год-2022 парню

В этом случае оставьте гели для душа, пены для бритья и бритвы. Для того, чтобы не впасть в панику, наблюдайте за своим любимым человеком.

Возможно, он обожает какие-то компьютерные игры, поэтому можно выбрать подарок, связанный с тематикой этих игр. К примеру, футболку, чашку с изображениями героев, фигурки или даже плюшевые игрушки.



Какой подарок сделать парню на Новый год 2022 / Фото Unsplash

Хорошим подарком станет сертификат на стрижку в барбершоп или какие-то учебные курсы, к примеру, по английскому языку.

Если ваш любимый увлекается книгами, то выберите для него интересный роман. К слову, можно собственноручно создать закладку для этой книги, чтобы читать ее было еще приятнее.

Вариант праздничного ужина никто не отменял, поэтому если ваш парень любит вкусно поесть – устройте ему праздник.