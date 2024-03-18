Головні заборони Великого посту, який починається сьогодні

Сьогодні, 18 березня, починається Великий піст. Як і завжди, він стартує перед Великоднем та триває 48 днів. Цьогоріч завершиться у суботу, 4 травня.

У цей період люди очищаються тілесно та духовно. Зокрема, відвідують храм, аби помолитися та послухати службу Божу, проводять час з близькими, допомагають нужденним, позбуваються усього поганого, пише LifeStyle 24.

До теми Великий піст починається вже завтра: які продукти заборонено їсти у цей період

Великий піст 2024: головні заборони

Великий піст вважається одним із найсуворіших. Тому протягом 48 днів важливо дотримуватися певних правил, аби підготуватися до святкування Пасхи, яка у православних та греко-католиків у 2024 році припадає на 5 травня.

Від сьогодні заборонено вживати м'ясні та молочні продукти, а також пити алкоголь. У деякі дні дозволяється додавати в раціон вино та рибу. Потрібно відмовитися від ще однієї поширеної поганої звички – куріння. Та й загалом варто позбутися усіх залежностей.

Важливо присвятити цей час духовному розвитку. Тому не можна лихословити, сваритися, ображати одне одного та злитися. Нехай зустрічі з рідними та друзями будуть наповнені взаєморозумінням, теплом та турботою.

Перед Воскресінням Господнім варто утриматися від гучних гулянь, розваг, азартних ігор та соціальних мереж. Крім того, кожному слід подумати над заняттям, яке не приносить особливої користі, але забирає багато часу. Також заборонено вінчатися, одружуватися, а подружжю – мати інтимні стосунки.