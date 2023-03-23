23 березня у мусульман настає початок Рамадану – дев'ятого з дванадцяти місяців у календарі. У цей період послідовники ісламу дотримуються суворого посту, утримуються від гріхів та роблять більше добрих вчинків, повідомляє 24 Канал.

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Рамадан 2023: коли триває, основні правила

Щороку початок та кінець Рамадану зміщується на 11 днів. У 2023 році він розпочинається зі сходом сонця 23 березня і триває рівно 30 днів до 22 квітня. Кінець посту увінчується святом Ураза-байрам, що свідчить про закінчення випробовувань.

Рамадан для мусульманина – спосіб показати Аллаху свою віру та покаятися за гріхи. Протягом усього місяця мусульмани утримуються від їжі та води у світлий час. Перший прийом їжі має назву сухур – снідати потрібно якомога швидше. Другий прийом – іфтар: їсти можна лише тоді, коли сонце зайде за обрій.

Протягом дня потрібно п'ять разів молитися, а точніше – вимовляти намаз, а також читати Коран. Також під час Рамадану відмовляються від інтимного життя та куріння.



Рамадан 2023 / Фото Unsplash

Яке церковне свято 23 березня і що не можна робити в цей день

Православні християни у цей день вшановують святу Василину Коринфську. Це дев'ятирічна дівчинка, яка загинула мученицькою смертю через те, що ходила на християнські науки разом з іншими вірянами.

Іменини 23 березня святкують: Леонід, Віктор, Денис, Анастасія, Василина, Галина.

Цього дня краще не робити великих покупок.

Відмовтеся від далеких поїздок: предки вважали, що з мандрівником може статися щось недобре.

Якщо вам наснився сон, не можна нікому його розповідати.

Не лихословте й не провокуйте конфлікти цього дня.

Що святкують у світі