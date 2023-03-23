23 березня у мусульман настає початок Рамадану – дев'ятого з дванадцяти місяців у календарі. У цей період послідовники ісламу дотримуються суворого посту, утримуються від гріхів та роблять більше добрих вчинків, повідомляє 24 Канал.
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Рамадан 2023: коли триває, основні правила
Щороку початок та кінець Рамадану зміщується на 11 днів. У 2023 році він розпочинається зі сходом сонця 23 березня і триває рівно 30 днів до 22 квітня. Кінець посту увінчується святом Ураза-байрам, що свідчить про закінчення випробовувань.
Рамадан для мусульманина – спосіб показати Аллаху свою віру та покаятися за гріхи. Протягом усього місяця мусульмани утримуються від їжі та води у світлий час. Перший прийом їжі має назву сухур – снідати потрібно якомога швидше. Другий прийом – іфтар: їсти можна лише тоді, коли сонце зайде за обрій.
Протягом дня потрібно п'ять разів молитися, а точніше – вимовляти намаз, а також читати Коран. Також під час Рамадану відмовляються від інтимного життя та куріння.
Рамадан 2023 / Фото Unsplash
Яке церковне свято 23 березня і що не можна робити в цей день
Православні християни у цей день вшановують святу Василину Коринфську. Це дев'ятирічна дівчинка, яка загинула мученицькою смертю через те, що ходила на християнські науки разом з іншими вірянами.
Іменини 23 березня святкують: Леонід, Віктор, Денис, Анастасія, Василина, Галина.
- Цього дня краще не робити великих покупок.
- Відмовтеся від далеких поїздок: предки вважали, що з мандрівником може статися щось недобре.
- Якщо вам наснився сон, не можна нікому його розповідати.
- Не лихословте й не провокуйте конфлікти цього дня.
Що святкують у світі
- 23 березня відзначають Всесвітній день метеоролога. У 1950 році створили Всесвітню метеорологічну організацію – на її честь і заснували свято.
- У США святкують День цуценя. 23 березня там піклуються про цуценят, обирають собі собак та привертають увагу до проблеми жорстокої поведінки з песиками.