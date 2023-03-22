У православному календарі 22 березня свято Сорока мучеників – вшановується пам'ять сорока Севастійських святих, повідомляє 24 Канал. Вони жили за часів давньоримського імператора Ліцинія.
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Імператор був язичником, тому видав наказ зректися християнства усіх вірян, щоб не піддатись жорстокому вбивству. Але 40 воїнів римської армії відмовилися йти на це, й навіть не велися ні на заохочування, ні на катування.
Імператор тоді вирішив влаштувати жорстоку перевірку їхньої віри. Він змусив воїнів зайти в холодне озеро, що було вкрите кригою. На березі розпалили вогнища, теплі ванни й лазні. Севастійці могли піти зігрітися тільки у тому випадку, якби відмовилися від віри. Але вони лиш втішали один одного: так минуло три дні й три ночі.
Один солдат вирішив все-таки вийти з озера, але помер через перепад температури – так воїнів залишилося 39. Та один з наглядачів побачив видіння, як ангели увінчують воїнів коронами. Він вирішив проголосити себе християнином і приєднатися до них: таким чином число мучеників знову стало 40. На четвертий ранок більшість чоловіків загинуло, а решту вбили. Тіла мучеників спалили, але їх згадують досі й переповідають історії про героїзм та сміливість.
Сорок мучеників / Фото з Вікіпедії
Що не можна робити в цей день
- Краще не братися за ремонт речей.
- Слід дотриматися посту: не вживати м'ясні, молочні продукти та яйця. Можна їсти рибу.
- У цей день відмовтесь від домашньої роботи: прання, прибирання, шиття.
- 22 березня не варто займатися будь-якою фізичною працею.
- Не можна лихословити й сердитися.
Прикмети на 22 березня
- Якщо на Сорок святих морозно і похмуро – така погода триватиме ще 40 днів, якщо тепло – наступні 40 днів холодно не буде.
- 22 березня співає синиця – скоро буде потепління.
- Великодній тиждень буде холодним, якщо цього дня випаде сніг.
- Якщо ж сніг розтане після сонячного дня – влітку буде щедрий врожай кавунів.
- Повернулись птахи і будують гнізда – до холодного літа без опадів.