Він вважається найважливішим і найсвітлішим періодом року. Мусульманський календар залежить від фаз Місяця, тож дати початку та завершення Рамадану постійно зміщуються. Цьогоріч перші вечірні молитви будуть лунати саме увечері 17 лютого, а вже 18 лютого розпочнеться перший день суворого посту, пише History.

Хто відзначає Рамадан 2026?

Цей місяць є надзвичайно важливим для послідовників ісламу на всіх континентах. Рамадан – час духовного очищення, роздумів та випробувань сили волі.

Вважається, що саме в цей період пророку Мухаммеду були надіслані перші одкровення Корану. Тому кожен повнолітній і здоровий мусульманин зобов'язаний дотримуватися посту, щоб наблизитись до Творця, переосмислити свої вчинки та зміцнити віру.

Водночас важливо знати, що звільняються від цього обов'язку лише діти, вагітні, жінки, які годують немовлят, люди з тяжкими хворобами, а також мандрівники. Їм дозволяється перенести піст на інші дні року або компенсувати її допомогою нужденним.

Їжа на Рамадан 2026 / Фото Freepik

Головні традиції Рамадану 2026