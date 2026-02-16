Він вважається найважливішим і найсвітлішим періодом року. Мусульманський календар залежить від фаз Місяця, тож дати початку та завершення Рамадану постійно зміщуються. Цьогоріч перші вечірні молитви будуть лунати саме увечері 17 лютого, а вже 18 лютого розпочнеться перший день суворого посту, пише History.
Дивіться також Вже стартувала Масниця 2026: українські традиції цього веселого свята
Хто відзначає Рамадан 2026?
Цей місяць є надзвичайно важливим для послідовників ісламу на всіх континентах. Рамадан – час духовного очищення, роздумів та випробувань сили волі.
Вважається, що саме в цей період пророку Мухаммеду були надіслані перші одкровення Корану. Тому кожен повнолітній і здоровий мусульманин зобов'язаний дотримуватися посту, щоб наблизитись до Творця, переосмислити свої вчинки та зміцнити віру.
Водночас важливо знати, що звільняються від цього обов'язку лише діти, вагітні, жінки, які годують немовлят, люди з тяжкими хворобами, а також мандрівники. Їм дозволяється перенести піст на інші дні року або компенсувати її допомогою нужденним.
Їжа на Рамадан 2026 / Фото Freepik
Головні традиції Рамадану 2026
- Основою Рамадану є суворий піст, який щодня триває від світанку до заходу сонця. У цей світлий час доби вірянам категорично заборонено вживати будь-яку їжу, пити воду та курити.
- Однак обмеження відносяться не тільки до фізичних потреб. Мусульмани мають уникати поганих думок, сварок, брехні, заздрості та конфліктів.
- Щодня, ще до ранкової молитви, віряни збираються на сухур – трапезу, що дає енергію на весь день посту. А після того, як сонце ховається за обрієм, настає час іфтара – вечірнього прийому їжі. За давньою традицією його починають з ковтка води та кількох фініків, і лише після цього переходять до повноцінної вечері у колі сім'ї та друзів.
- Упродовж місяця особливу увагу послідовники ісламу приділяють благодійності. Вважається, що добрі справи, щедрість і допомога тим, хто опинився в біді, у Рамадан приносять набагато більше духовної винагороди, ніж в інші місяці.
- Також щовечора мусульмани збираються у мечетях для спільного виконання Таравіх – спеціальної довгої молитви, яку читають виключно під час цього свята, зазначає BBC.
- Завершиться Рамадан 19 березня великим Святом розговіння – Ураза-байрам.