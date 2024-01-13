Восени чи взимку: коли потрібно білити дерева

Фахівці рекомендують білити дерева восени. Оскільки потрібно підготувати кору до зимового періоду. Через низькі температури, дерева хворіють, перестають розвиватися та цвісти, а подекуди й гинуть.

Найкраще білити дерева в жовтні або листопаді. Обов'язково потрібно встигнути до перших морозів. Виберіть день, коли температура повітря буде 5-10 градусів. Слідкуйте за тим, щоб не було сильного вітру, щоб хоч трохи світило сонце.

Корисно Прості правила зимового догляду за геранню: так рослина не засохне

Як підготувати стовбур до побілки

Спершу застеліть землю навколо дерева плівкою, тканиною або брезентом. Це потрібно зробити перед очищенням старої кори. Видаляйте бруд за допомогою дерев'яного ножа. Краще не використовуйте металеві щітки та скребки, якщо не хочете пошкодити кору. Коли закінчите роботу, спаліть все сміття.

Зокрема, варто ретельно позбуватися місць, де почали зароджуватися грибкові та вірусні захворювання, а також яєць та личинок шкідників. Очищайте стовбур зверху вниз, однак, не робить це занадто хаотично.

Коли краще білити дерева / Фото "Радіо Трек"

Як правильно обробляти дерева

Продезінфікуйте дерево за допомогою мідного купоросу: додайте 500 грамів у відро води. Однак не використовуйте цей розчин щороку. Замість нього приготуйте інший: візьміть 3 кілограми золи, 100 грамів господарського мила та 10 літрів теплої води. Після цього не забудьте обробити рани.

Чим та як білити дерева

Фахівці рекомендують білити дерева водоемульсійними або вододисперсійними фарбами та слабо концентрованим вапном. Не використовуйте фарби, приготовлені на синтетичній основні. Інакше дерева можуть отримати опіки.

До побілки дерева потрібно ретельно підготуватися: візьміть пензлик, гумові рукавички, маску для обличчя та окуляри. Обробляйте фарбою стовбур та нижні гілки. Довжина повинна бути 1,3 сантиметра.

Не наносьте занадто багато фарби, інакше вона може відвалитися. Також перевірте, чи в розчині немає грудочок. Експерти радять рухатися пензлем знизу вгору.