Лучше всего белить деревья в октябре или ноябре. Обязательно нужно успеть до первых морозов. Выберите день, когда температура воздуха будет 5-10 градусов. Следите за тем, чтобы не было сильного ветра, чтобы хоть чуть-чуть светило солнце.

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Как подготовить ствол к побелке

Сначала застелите землю вокруг дерева пленкой, тканью или брезентом. Это нужно сделать перед очищением старой коры. Удаляйте грязь с помощью деревянного ножа. Лучше не используйте металлические щетки и скребки, если вы не хотите повредить кору. Когда закончите работу, сожгите весь мусор.

В частности, следует тщательно избавляться от мест, где начали зарождаться грибковые и вирусные заболевания, а также яиц и личинок вредителей. Очищайте ствол сверху вниз, однако не делает это слишком хаотично.

Когда лучше белить деревья / Фото "Радио Трек"

Как правильно обрабатывать деревья

Продезинфицируйте дерево с помощью медного купороса: добавьте 500 граммов в ведро воды. Однако не используйте этот раствор каждый год. Вместо него приготовьте другой: возьмите 3 килограмма золы, 100 грамм хозяйственного мыла и 10 литров теплой воды. После этого не забудьте обработать раны.

Чем и как белить деревья

Специалисты рекомендуют белить деревья водоэмульсионными или вододисперсионными красками и слабо концентрированной известью. Не используйте краски, приготовленные на синтетической основе. Иначе деревья могут получить ожоги.

К побелке дерева нужно тщательно подготовиться: возьмите кисточку, резиновые перчатки, маску для лица и очки. Обрабатывайте краской ствол и нижние ветки. Длина должна быть 1,3 сантиметра.

Не наносите слишком много краски, в противном случае она может отвалиться. Также проверьте, нет ли в растворе комочков. Эксперты советуют двигаться кистью снизу вверх.