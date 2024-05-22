Добірка світлих та зворушливих привітань з днем народження для мами

Діти завжди стараються здивувати маму у її день народження. Хтось довгий час збирає гроші, щоб купити цінний подарунок, або робить його своїми руками, а інші тижнями або навіть місяцями придумують цікаві привітання для найріднішої людини.

Мама заслуговує на найкраще не лише у свято, але й звичайний день. Адже це людина, яка дала життя, виховала та завжди допомагає по житті. LifeStyle 24 підготував зворушливі привітання з днем народження для прекрасних матерів. Тож зберігайте нашу добірку, щоб завчасно підготуватися до події.

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Добірка гарних привітань з днем народження для мами

Дорога мамо, з днем народження! Бажаю безмежного щастя, море усмішок та радості. Ти для мене не лише мама, а й найкраща подруга, порадниця і незмінна опора. Твої доброта й любов завжди зігрівають серце. Нехай цей день буде сповнений найтепліших емоцій, незабутніх моментів та приємних сюрпризів. Люблю безмежно та міцно обіймаю!

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Дорога мамо, щиро вітаю тебе з днем народження! Нехай у житті буде лише радість, кохання та тепло, а всі негаразди оминають. Ти – моя найбільша опора і натхнення. З найкращими побажаннями, (ім'я дитини).

Привітання для найріднішої / Фото "Побажайко"

До слова Квітни, твори, кохай: найщиріші привітання для подруги з днем народження

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Люба мамо, з днем народження! Нехай кожен день буде наповнений теплом і затишком, а кожна мить – радістю. Ти – моя найкраща порадниця і найбільше джерело натхнення. Бажаю море кохання і здоров'я! Дякую за все!

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Мамо, ти – моя найбільша цінність! Вітаю тебе з днем народження! Нехай життя буде яскравим, а усмішка ніколи не зникає з обличчя. Бажаю, щоб близькі завжди тебе радували. Люблю та цілую, (ім'я дитини).

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Мамо, ти – моє найбільше диво! Бажаю безмежного щастя, яскравих емоцій та незабутніх моментів у житті. З днем народження, найрідніша!

Привітання для найріднішої / Фото "Побажайко"

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Наймиліша мамо, зі святом! Хочу, щоб у твоєму житті було багато світлих днів, щасливих моментів і море незабутніх вражень. Дякую за те, що завжди поруч та підтримуєш. Дуже тебе люблю, (ім'я дитини).