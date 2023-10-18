Чим відмити плями від косметики: ці способи точно вам допоможуть

Напевно, у кожного була ситуація, коли замастили одягом тональним кремом, помадою чи іншою косметикою. Відмити такі плями важко, бо у їхньому складі є різні олії.

У такій ситуації треба діяти швидко. Відтирати плями треба протягом перших 2-3 годин. Бо згодом вони поглинуться тканиною. Чим саме відмити плями від косметики – розповість 24 Канал.

Цікаво Як приховати мішки під очима: потрібно лише 30 секунд і один продукт

Як видалити плями від тонального крему

Місце, де утворилась пляма, треба промокнути чистою тканиною або паперовим рушником. Це допоможе увібрати частину тональника. Після цього можна щедро посипати пляму сіллю або дитячою присипкою, оскільки вони вбирають жирні компоненти.

У цьому випадку знадобиться звичайний мийний засіб. Його треба розвести у теплій воді у будь-якій місткості. Тоді змочіть у розчині ватний диск або серветку та чистьте пляму.

у будь-якій місткості. Тоді змочіть у розчині ватний диск або серветку та чистьте пляму. Від тонального крему можна позбутися міцелярною водою. Переважно вона є у кожної жінки, яка користується косметикою. Нею можна ефективно відмити пляму.



Пляма від тональника / Фото з соцмереж

Якщо ви не маєте зараз мийних засобів або господарського мила, візьміть піну для гоління. Краще білу, без барвників. Дайте трохи води на пляму та змастіть її піною. Тоді почекайте та тріть забруднене місце.

Як видалити плями від пудри або рум'ян

Експерти кажуть, що плями від пудри, бронзатора чи рум'ян вичистити набагато простіше, ніж забруднення від тональника. Спершу просто обтрусіть одяг, щоб косметика не втиралась в тканину. А тоді виперіть річ вручну або в машинці.

Якщо вже сталося так, що матеріал увібрав у себе пудру, то візьміть міцелярну воду або тонік, аби позбутися плями. Спосіб використання такий, як і з тональним кремом.

Як позбутися плям від туші, підводки чи олівця

Насамперед варто спробувати засіб для зняття макіяжу. Просто нанесіть трохи рідини на диск і потріть пляму, поки не зникне.

Якщо не допомогло, тоді нанесіть на одяг гліцерин та промокніть пляму. Залишки гліцерину заберіть вологою серветкою. Залишіть річ на 5-10 хвилин й тоді виперіть. Однак, гліцерин знебарвлює тканину, тож для темного одягу не підійде такий спосіб.

Спробуйте розбавити у теплій воді 1 чайну ложку нашатирного спирту та 3% перекису водню. Занурте туди ватний диск та залиште його на плямі на 2-3 хвилини. Можна повторити процедуру, поки повністю не зникне.