В такой ситуации нужно действовать быстро. Оттирать пятна нужно в течение первых 2-3 часов. Потому что потом они поглощаются тканью. Чем именно отмыть пятна от косметики – расскажет 24 Канал.

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Как удалить пятна от тонального крема

Место, где образовалось пятно, нужно промокнуть чистой тканью или бумажным полотенцем. Это поможет впитать часть тональника. После этого можно щедро посыпать пятно солью или детской присыпкой, поскольку они впитывают жирные компоненты.

В этом случае понадобится обычное моющее средство. Его нужно развести в теплой воде в любой емкости. Затем смочите в растворе ватный диск или салфетку и очищайте пятно.

в любой емкости. Затем смочите в растворе ватный диск или салфетку и очищайте пятно. От тонального крема можно избавиться от мицеллярной воды. Преимущественно она есть у каждой женщины, которая пользуется косметикой. Ею можно эффективно отмыть пятно.



Пятно от тональника / Фото из соцсетей

Если вы не имеете сейчас моющих средств или хозяйственного мыла, возьмите пену для бритья. Лучше белое, без красителей. Дайте немного воды на пятно и смажьте его пеной. Тогда подождите и трите загрязненное место.

Как удалить пятна от пудры или румян

Эксперты говорят, что пятна от пудры, бронзатора или румян вычистить гораздо проще, чем загрязнение от тональника. Сначала просто отряхните одежду, чтобы косметика не втиралась в ткань. А потом постирайте вещь вручную или в машинке.

Если уже произошло так, что материал вобрал у себя пудру, то возьмите мицеллярную воду или тоник, чтобы избавиться от пятна. Способ использования такой же, как и с тональным кремом.

Как избавиться от пятен от туши, подводки или карандаша

Прежде всего, стоит попробовать средство для снятия макияжа. Просто нанесите немного жидкости на диск и потрите пятно, пока не исчезнет.

Если не помогло, нанесите на одежду глицерин и промокните пятно. Остатки глицерина уберите влажной салфеткой. Оставьте вещь на 5-10 минут и тогда постирайте. Однако глицерин обесцвечивает ткань, поэтому для темной одежды не подойдет такой способ.

Попытайтесь разбавить в теплой воде 1 чайную ложку нашатырного спирта и 3% перекиси водорода. Окуните туда ватный диск и оставьте его на пятне на 2-3 минуты. Можно повторить процедуру, пока полностью не исчезнет.