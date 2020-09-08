Минуло 8 років з дня завершення останнього сезону "Пліткарки". Ця розважальна стрічка про підлітків підкорила весь світ, тому й новини про її повернення на екран викликали тільки захват. Тепер же з'явились перші деталі нової "Пліткарки".

Деталі нового сезону "Пліткарки"

Як повідомляє Variety, улюблений серіал про "золоту" молодь повертається на екрани. HBO офіційно підтвердив інформацію, що на замовлення компанії відзнімуть 10-серійну стрічку, в якій, на жаль, не можна буде побачити героїв попереднього телепроєкту. Однак засмучуватись кіноманам не варто, адже автори нової "Пліткарки" підготували для них чимало сюрпризів.

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Події серіалу відбуватимуться за 8 років після весілля Серени і Дена. Перед глядачами відкриється історія наступного покоління учнів елітної школи Мангеттену. Та нові герої стрічки не забудуть про своїх попередників: з їхніх розповідей стане відомо, як склалась доля улюблених персонажів "Пліткарки", зокрема, Дена і Серени, а також Чака і Блер.

Початок зйомок був запланований на літо 2020 року, однак через пандемію коронавірусу робота над новими епізодами розпочнеться у жовтні або ж листопаді. На екрани серії вийдуть не раніше 2021 року.

Акторський склад

Змінились герої – змінились й актори. Наразі відомі імена перспективних зірок Голлівуду, які з'являться у новій "Пліткарці". До акторського складу увійшли:

Емілі Елін Лінд

Вітні Пік

Джейсон Готей

Джонатан Фернандес

Елі Браун

Таві Гевінсон

Томас Догерті

Адам Чанлер-Берат

Зіон Морено



Актори нового сезону "Пліткарки" / Фото Finance Rewind

А от Крістен Белл залишиться голосом "Пліткарки", але ж цікаво, хто цього разу буде розсекречувати таємниці багатіїв.