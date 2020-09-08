Прошло 8 лет со дня завершения последнего сезона "Сплетницы". Эта развлекательная лента о подростках покорила весь мир, поэтому и новости о ее возвращении на экран вызвали только восторг. Теперь же появились первые детали новой "Сплетницы".

Детали нового сезона "Сплетницы"

Как сообщает Variety, любимый сериал о "золотой" молодежи возвращается на экраны. HBO официально подтвердил информацию, что по заказу компании отснимут 10-серийную ленту, в которой, к сожалению, нельзя будет увидеть героев предыдущего телепроекта. Однако расстраиваться киноманам не стоит, ведь авторы новой "Сплетницы" подготовили для них немало сюрпризов.

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События сериала будут происходить через 8 лет после свадьбы Серены и Дэна. Перед зрителями откроется история следующего поколения учеников элитной школы Манхэттена. Но новые герои ленты не забудут о своих предшественниках: из их рассказов станет известно, как сложилась судьба любимых персонажей "Сплетницы", в частности, Дэна и Серены, а также Чака и Блэр.

Начало съемок было запланировано на лето 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса работа над новыми эпизодами начнется в октябре или же ноябре. На экраны серии выйдут не раньше 2021 года.

Актерский состав

Изменились герои – изменились и актеры. Сейчас известны имена перспективных звезд Голливуда, которые появятся в новой "Сплетнице". В актерский состав вошли:

Эмили Элин Линд

Уитни Пик

Джейсон Готей

Джонатан Фернандес

Эли Браун

Тави Гевинсон

Томас Догерти

Адам Чанлер-Берат

Зион Морено

Актеры нового сезона "Сплетницы" / Фото Finance Rewind

А вот Кристен Белл останется голосом "Сплетницы", интересно, кто на этот раз будет рассекречивать тайны богачей.