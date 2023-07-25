Яка планета є покровителем вашого знаку зодіаку: усе про вплив на характер і життя
Кожен знак зодіаку має планету-покровителя. У деяких вони співпадають. Та головне, що покровителі мають неабиякий вплив на своїх "підопічних".
Детально про планети-покровителі та їхній вплив на знаки зодіаку розповідає 24 Канал.
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Овен
Покровителем цього знаку зодіаку є Марс – бог війни. Він надає Овну силу, енергію, а також рішучість, наділяє напором, силою волі та агресією. Цей знак схильний до імпульсивних дій і конфліктів.
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Телець
Планетою-покровителем Тельця є Венера. Вона дає спокій, чуттєвість, а ще впливає на естетичний смак.
Тельці обожнюють комфорт. Водночас вони залежні від матеріальних цінностей. Та й не дивно, адже Венера – планета коханні, грошей та задоволення.
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Близнюки
Меркурій є покровителем Близнюків. Зокрема, це впливає на їхній інтелект і комунікабельність. Ці знаки – хороші співрозмовники. Окрім того, завдяки планеті-покровителю Близнюки успішні та кмітливі.
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Рак
Покровителем цього знаку є Місяць. Він надає Ракам емоційної чутливості, інтуїції, а ще постійного прагнення до домашнього затишку. Окрім того, ці знаки добре імпровізують, а ще сильно пов'язані з домом та сім'єю.
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Лев
Сонце – покровитель Левів. Саме воно впливає на їхню силу, лідерство та творчість. Ці знаки обожнюють бути в центрі уваги. Також їм до вподоби проявляти характер.
Цікаво, що Сонце нагородило Лева, так би мовити, двоїстою натурою. З одного боку, народжені під цим знаком ініціативні, амбітні та рішучі. Тим часом з іншого, – самовпевнені егоїсти.
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Діва
Покровителем Діви є Меркурій – планета успіху, інтелекту, грошей та торгівлі. Як і в Близнюків, у Діви він впливає на аналітичний розум, спритність та організованість. Також цей знак має високу працездатність та критичне мислення.
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Терези
Планета-покровитель — Венера надає представникам цього знаку є баланс і привабливість. Терези вміють знаходити компроміс. Вони цінують гармонію у стосунках, а ще мають хороший смак до мистецтва та краси. До речі, представники цього знаку також цінують матеріальне.
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Скорпіон
Астрологи зазначають, що покровителями для Скорпіонів є Марс і Плутон. Зокрема, вони впливають на силу народжених під цим знаком.
Марс дарує Скорпіону бажання жити саме так, як їм хочеться. Плутон же нагородив його відмінною інтуїцією.
Гороскоп для Скорпіонів
Стрілець
Покровителем Стрільців є Юпітер. Ця планета додає знакові оптимізму. Стрільці завжди готові до пригод, окрім того, вони весь час у пошуку нових знань. До речі, народжені під цим сузір'ям вміють тверезо сприймати дійсність.
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Козеріг
Сатурн - покровитель Козерогів. Як наслідок, представники цього знаку мають сильну волю, добру самодисципліну та завжди працюють над досягненням власних цілей. У Козерогів дуже сильна тяга до успіху.
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Водолій
Покровителем цього знаку зодіаку є Уран. Через вплив цієї планети народжені під сузір'ям Водолія можуть проявляти запальний характер, необачність і, ймовірно, агресію.
До речі, астрологи також зазначають, що цим знаком керує і Сатурн. Завдяки цьому Водолії здатні швидко розвиватися та досягати успіху, використовуючи власні таланти.
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Риби
Покровителем Риб є Нептун. Ця планета надає їм креативність, інтуїцію та чуттєвість. Астрологи зазначають, що народжені під цим знаком емоційно вразливі. Також Риби схильні до самокопання.
Гороскоп для Риб