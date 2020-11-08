2020 рік для зірки "Вар'ятів-шоу" Володимира Жогла став надзвичайно продуктивним. Він одружився, а незабаром в українського гумориста народився син. Весілля Володимира було скромним, тому він планує велике галицьке застілля.

Відомий український гуморист Володимир Жогло поділився цікавими думками з Катею Осадчою в програмі "Світське життя". Він розповів про те, чи планує велике весілля та який головний сюрприз зробив коханій Ірині.

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Одруження Володимира Жогла та його дружини Ірини відбулося скромно та без гучних святкувань через пандемію коронавірусу. Пара просто розписалась у Львові, обмінявшись обручками у латексних рукавичках. Втім, Володимир зізнається, що планує зробити велике весілля.

У планах точно є величезне, грандіозне застілля. Я вважаю, що це дуже правильно, коли зберуться всі найближчі люди мої та моєї дружини. Це мене дуже веселить, але, поки що, чекаємо нагоди,

– розповів Володимир Жогло.

Напередодні весілля гуморист вирішив зробити коханій Ірині подарунок. Пара переїхала у власне житло. Володимир зізнається, що в пари було два варіанти: робити гучне весілля або ж відсвяткувати скромніше, а натомість придбати власне житло. І Володимир, і його кохана обрали другий варіант.

"Є тільки одна несправедливість, як на мене. Квартира наша, а кредит тільки мій", – жартує Володимир Жогло.

Дивіться інтерв'ю Володимира Жогло "Світському життю" онлайн: