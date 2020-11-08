2020 год для звезды "Варьята-шоу" Владимира Жогла стал чрезвычайно продуктивным. Он женился, а вскоре у украинского юмориста родился сын. Свадьба Владимира была скромной, поэтому он планирует большое Галицкое застолье.

Известный украинский юморист Владимир Жогло поделился интересными мыслями с Катей Осадчей в программе "Светская жизнь". Он рассказал о том, планирует ли большую свадьбу и какой главный сюрприз сделал любимой Ирине.

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Женитьба Владимира Жогла и его жены Ирины прошла скромно и без громких празднований из-за пандемии коронавируса. Пара просто расписалась во Львове, обменявшись обручальными кольцами в латексных перчатках. Впрочем, Владимир признается, что планирует сделать большую свадьбу.

В планах точно есть огромное, грандиозное застолье. Я считаю, что это очень правильно, когда соберутся все самые близкие люди мои и моей жены. Это меня очень веселит, но, пока, ждем случая,

– рассказал Владимир Жогло.

Накануне свадьбы юморист решил сделать любимой Ирине подарок. Пара переехала в собственное жилье. Владимир признается, что у пары было два варианта: делать шумную свадьбу или же отпраздновать поскромнее, а взамен приобрести собственное жилье. И Владимир, и его возлюбленная выбрали второй вариант.

"Есть только одна несправедливость, как по мне. Квартира наша, а кредит только мой", – шутит Владимир Жогло.

Смотрите интервью Владимира Жогло "Светской жизни" онлайн: