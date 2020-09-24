24 березня у сім’ї співачки Sonya Kay сталося горе – помер її батько. Сергій Хлябич був досить відомим чернівецьким бізнесменом, генеральним директором компанії "Мавекс". Сам він із Полтави, але більшу частину життя прожив у Чернівцях.

Співачка Sonya Kay присвятила батькові щемливий допис у своєму інстаграмі та опублікувала його позитивне фото.

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"Неможливо повірити, неможливо прийняти, що сьогодні пів року, як тата немає з нами!

Тату, без тебе дуже погано, складно і неможливо прийняти того, що тебе з нами немає. Ніколи не зможу зрозуміти чому так рано тебе забрав Бог, за що?... Але я знаю, що ти все одно десь поруч і ти все бачиш, допомагаєш нам і захищаєш нас з мамою! Ми з мамою будемо робити все, щоб ти нами пишався, ми будемо дуже старатись. Ми тебе дуже любимо і сумуємо! Ти завжди в наших серцях!", – написала співачка.

Відомо, що Sonya Kay досить важко переживає втрату батька. Зірка навіть скасувала своє весілля, яке було заплановане на 7 червня, пояснивши це тим, що воно їй без батька непотрібне.

В одному зі своїх інтерв’ю зірка зазначила, що батько помер досить несподівано і раптово.

"Мама подзвонила мені і сказала – тато помер. У мене просто був такий шок, що я не розуміла, що відбувається. Тому що вони з мамою тільки приїхали з Ізраїлю, де його лікували від онкології, і все вилікували, все було добре. Але нам сказали, що це був тромб, він обірвався, і батько помер за секунду", – розповідала знаменитість.