24 марта в семье певицы Sonya Kay случилось горе – умер ее отец. Сергей Хлябич был довольно известным черновицким бизнесменом, генеральным директором компании "Мавекс". Сам он с Полтавы, но большую часть жизни прожил в Черновцах.

Певица Sonya Kay посвятила отцу щемящее сообщение в своем инстаграме и опубликовала его позитивное фото.

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"Невозможно поверить, невозможно принять, что сегодня полгода, как папы нет с нами!

Папа, без тебя очень плохо, сложно и невозможно принять того, что тебя с нами нет. Никогда не смогу понять, почему так рано тебя забрал Бог, за что?... Но я знаю, что ты все равно где-то рядом и ты видишь, помогаешь нам и защищаешь нас с мамой! Мы с мамой будем делать все, чтобы ты нами гордился, мы будем очень стараться. Мы тебя очень любим и скорбим! Ты всегда в наших сердцах!", – написала певица.

Известно, что Sonya Kay достаточно тяжело переживает потерю отца. Звезда даже отменила свою свадьбу, которая была запланирована на 7 июня, объяснив это тем, что она ей без отца не нужна.

В одном из своих интервью звезда отметила, что отец умер довольно неожиданно и внезапно.

"Мама позвонила мне и сказала – папа умер. У меня просто был такой шок, что я не понимала, что происходит. Потому что они с мамой только приехали из Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили, все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался, и отец умер за секунду", – рассказывала знаменитость.