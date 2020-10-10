Дружина принца Едварда, сина королеви Єлизавети ІІ, графиня Софія перебуває на самоізоляції. Вона контактувала з людиною, яка отримала позитивний тест на коронавірус.

На початку тижня графиня Софія спілкувалась з людиною, в котрої згодом виявили коронавірус. Через це дружина принца Едварда самоізолювалась вдома. Про це пише видання The Daily Mail.

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Поки що у невістки королеви Єлизавети ІІ не виявлено жодних симптомів коронавірусу. Також варто зазначити, що Софія, графиня Уссекська не контактувала із членами королівської сім'ї після того, як зустрічалась з людиною, хворою на COVID-19.

Дружина принца Едварда активно виконує обов'язки члена королівської родини. Наприклад, нещодавно відбувся масовий марафон, який пробігли чи пройшли більше 45 тисяч британців. У ньому взяла участь й графиня Софія, незважаючи на проливний дощ.

Нагадаємо, що єдиним членом британської королівської родини, який переніс коронавірус, був принц Чарльз. Він хворів у березні цього року, мав легку форму хвороби, проте з наслідками. У червні принц зазначав, що до нього не повернувся смак та нюх.