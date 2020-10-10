Жена принца Эдварда, сына королевы Елизаветы II, графиня София находится на самоизоляции. Она контактировала с человеком, получившим положительный тест на коронавирус.

В начале недели графиня София общалась с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Из-за этого жена принца Эдварда самоизолировалась дома. Об этом пишет издание The Daily Mail.

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Пока у невестки королевы Елизаветы II не обнаружено никаких симптомов коронавируса. Также стоит отметить, что София, графиня Уэссекская не контактировала с членами королевской семьи после того, как встречалась с человеком, больным COVID-19.

Супруга принца Эдварда активно исполняет обязанности члена королевской семьи. Например, недавно состоялся массовый марафон, который пробежали или прошли более 45 тысяч британцев. В нем приняла участие и графиня София, несмотря на проливной дождь.

Напомним, что единственным членом британской королевской семьи, который перенес коронавирус, был принц Чарльз. Он болел в марте этого года, имел легкую форму болезни, однако с последствиями. В июне принц отмечал, что к нему не вернулись вкус и обоняние.