Вчора, 3 жовтня, співачка Оля Полякова дала концерт у Новобаварському районі Харкова з нагоди Дня вчителя. Зірка зібрала стадіон після антирекорду за кількістю нових випадків зараження коронавірусом в області – 546 осіб за добу.

30 вересня на Харківщині зафіксували максимальну з початку пандемії кількість хворих на коронавірус – 546 осіб за добу, а місто Харків опинилось у помаранчевій зоні карантину. Однак це не завадило знаменитій співачці Олі Поляковій виступити з концертом, який був присвячений Дню вчителя. На фейсбук-сторінці Новобаварського району з'явились фото і відео з концерту.

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Безкоштовний захід відбувся у розпал передвиборчої кампанії за підтримки мера Харкова Геннадія Кернеса на стадіоні Дитячої юнацької спортивної школи №5.



Оля Полякова зібрала стадіон у Харкові / Фото Facebook / @novobavarskiy

Судячи з фото і відео, які з'явились у мережі стадіон був переповнений. Глядачі не дотримувались соціальної дистанції, а маски одягли одиниці навіть попри те, що Оля Полякова закликала дотримуватись карантинних обмежень зі сцени.

На концерт співачки прийшли сім'ями, адже серед слухачів було безліч дітей. Захід тривав 1,5 години, як повідомляють місцеві ЗМІ.



Оля Полякова зібрала стадіон у Харкові / Фото Facebook / @novobavarskiy



Оля Полякова зібрала стадіон у Харкові / Фото Facebook / @novobavarskiy

Оля Полякова зібрала стадіон у Харкові / Фото Facebook / @novobavarskiy