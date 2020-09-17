Пішов ти: Семюел Л. Джексон вилаявся українською та іншими мовами: відео
71-річний американський актор Семюел Л. Джексон опублікував нове відео, в якому зачитує лайки на 15 мовах світу, зокрема, українською.
Відповідний відеоролик з’явився на особистій сторінці актора у твіттері. Семюел Л. Джексон зазначив, що таким чином дотримується своєї обіцянки навчити прихильників лайки багатьма мовами, якщо вони зареєструються для голосування на виборах, які пройдуть у США 3 листопада.
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Напередодні актор попросив своїх прихильників зареєструватися на виборах через свою сторінку на сайті HeadCount. Тоді він зазначив, що якщо його прохання виконають понад 2500 тисячі людей, то він запише майстер-клас з лайками. Таким чином Джексон вирішив підтримати кампанію #GootToVote.
"Ви, друзі, допомогли нам досягнути нашої мети! Дякую за вашу небайдужість і не забудьте проголосувати 3 листопада", – написав Джексон.
У відеоролику актор вилаявся в’єтнамською, ісландською, чеською, українською, есперанто, а також мовами суахілі, бомба, маорі та багатьма іншими. Українською мовою Семюел Л. Джексон вимовив: "Та пішов ти".
Що цікаво, Джексон належить до тих голлівудських акторів, які люблять полаятися. Він навіть зайняв третє місце у списку акторів, які найбільше вживають лайку. Його обігнали Джона Хілл та Леонардо Ді Капріо.
Що відомо про вибори в США
- Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.
- За результатами соцопитувань, за Джо Байдена готові проголосувати близько 50% американців, за Дональда Трампа – 46%.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- Проголосувати на виборах, ймовірно, можна буде й поштою. Водночас таку ініціативу критикує Трамп, аргументуючи це загрозою фальсифікацій.