71-річний американський актор Семюел Л. Джексон опублікував нове відео, в якому зачитує лайки на 15 мовах світу, зокрема, українською.

Відповідний відеоролик з’явився на особистій сторінці актора у твіттері. Семюел Л. Джексон зазначив, що таким чином дотримується своєї обіцянки навчити прихильників лайки багатьма мовами, якщо вони зареєструються для голосування на виборах, які пройдуть у США 3 листопада.

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Напередодні актор попросив своїх прихильників зареєструватися на виборах через свою сторінку на сайті HeadCount. Тоді він зазначив, що якщо його прохання виконають понад 2500 тисячі людей, то він запише майстер-клас з лайками. Таким чином Джексон вирішив підтримати кампанію #GootToVote.

Listen up - If 2500 of you click a voting action below to make sure you’re #GoodToVote, I will teach you to swear in 15 different languages. Go to https://t.co/nVk8WzUm8N now! pic.twitter.com/g4eUmHwuP9 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 14, 2020

"Ви, друзі, допомогли нам досягнути нашої мети! Дякую за вашу небайдужість і не забудьте проголосувати 3 листопада", – написав Джексон.

У відеоролику актор вилаявся в’єтнамською, ісландською, чеською, українською, есперанто, а також мовами суахілі, бомба, маорі та багатьма іншими. Українською мовою Семюел Л. Джексон вимовив: "Та пішов ти".

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020

Що цікаво, Джексон належить до тих голлівудських акторів, які люблять полаятися. Він навіть зайняв третє місце у списку акторів, які найбільше вживають лайку. Його обігнали Джона Хілл та Леонардо Ді Капріо.

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