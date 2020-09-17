71-летний американский актер Сэмюэл Л. Джексон опубликовал новое видео, в котором зачитывает ругательства на 15 языках мира, в частности, украинском.

Соответствующий видеоролик появился на личной странице актера в Твиттере. Сэмюэл Л. Джексон отметил, что таким образом придерживается своего обещания научить поклонников ругани на многих языках, если они зарегистрируются для голосования на выборах, которые пройдут в США 3 ноября.

Читайте также Аниматоры со всего мира нарисовали мультфильм о событиях в Беларуси

Накануне актер попросил своих поклонников зарегистрироваться на выборах через свою страницу на сайте HeadCount. Тогда он отметил, что если его просьбу выполнят более 2500 тысячи человек, то он запишет мастер-класс с лайками. Таким образом Джексон решил поддержать кампанию #GootToVote.

Listen up - If 2500 of you click a voting action below to make sure you’re #GoodToVote, I will teach you to swear in 15 different languages. Go to https://t.co/nVk8WzUm8N now! pic.twitter.com/g4eUmHwuP9 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 14, 2020

"Вы, друзья, помогли нам достичь нашей цели! Спасибо за ваше неравнодушие и не забудьте проголосовать 3 ноября", – написал Джексон.

В видеоролике актер выругался на вьетнамском, исландском, чешском, украинском, эсперанто, а также на языках суахили, бомба, маори и многих других. На украинском языке Сэмюэл Л. Джексон произнес: "Та пішов ти".

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020

Что интересно, Джексон принадлежит к тем голливудским актерам, которые любят поругаться. Он даже занял третье место в списке актеров, которые больше всего употребляют ругань. Его обогнали Джона Хилл и Леонардо Ди Каприо.

Что известно о выборах в США