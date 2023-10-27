Чим обов'язково треба підживити сад восени

Садівники часто забувають про осіннє підживлення саду. Це допоможе підготуватися до зими плодовим деревам.

Добрива сприяють відновленню саду після тривалого розвитку та плодоношення. Корисні речовини покращать здоров'я рослин, тому урожай в наступному сезоні може стати більшим. Є кілька основних правил щодо підживлення саду восени.

Як підгодувати сад восени

Саджанці варто підживлювати одразу після збору врожаю. Кущі малини, смородини, ранні сорти аличі та слив підгодовують з серпня та до початку заморозків. А от пізні сорти груш та яблук – наприкінці вересня та в жовтні.

Звернуть увагу, що ті речовини, якими удобрюють рослини весною чи влітку, не підійдуть для осінньої підгодівлі. Насамперед восени саджанці потребують калію та фосфору.

весною чи влітку, не підійдуть для осінньої підгодівлі. Насамперед восени саджанці потребують калію та фосфору. На зиму буде помилкою вносити в землю азотовмістні добрива. Тому що вони пришвидшують ріст молодих пагонів. Вони не встигнуть зміцніти до зими та загинуть.

Важливо дотримуватися правильного дозування у внесенні добрив. Наприклад, у важкі суглинисті ґрунти вносять десь 10-20% речовини, від рекомендованої норми. А от у легкі піщані – навпаки більше десь на 20%, оскільки речовини вимиваються з землі швидше.

Зрозуміти, скільки вам треба гранульованих добрив, дуже прсто. Потрібно взяти 1-2 столові ложки на 1 метр квадратний площі під кроною. Внесіть речовини, розпушіть землю чи перекопайте.

Перепрілі органічні речовини використовують в пристовбурні кола. Пропорція – 1-2 відра під плодові кущі, 3-4 – під молоді дерева, 5-8 – під дорослі.

Корисні поради щодо підживлення саду восени

Сад в осінню пору треба поливати. Деякі садівники не роблять цього, навіть якщо восени доволі сухо. Але річ у тім, що саджанці поглинуть корисні речовини лише в розчиненому вигляді. До того ж полив восени потрібен для того, аби дерева та кущі гарно пережили зиму.