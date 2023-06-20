Звичайний продукт, який люблять огірки: у чому користь молока для цих овочів

Добрив для огірків існує багато, як мінеральних, так і органічних. Серед народних засобів для підживлення овочів набуває популярності молоко.

Молоко – корисний продукт у багатьох справах на городі. Його можна використовувати як підживлення для огірків, але треба знати як. Навіщо підживляти огірки молоком – розкаже 24 Канал.

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У чому користь молока для огірків

Забезпечує поживними мікроелементами . Молоко містить у своєму складі речовини, які сприяють росту та розвитку огірків.

Молоко є хорошим джерелом кальцію , який необхідний для зміцнення клітин рослини. Таким чином, формуються стійкі та здорові стебла.

Деякі садівники відзначають, що додавання молока до огірків підвищує врожайність. Тобто, завдяки молоку будемо мати більше плодів.



Великий урожай огірків / Фото Village-life

Молоко заспокоює рослини в стані стресу, особливо після пересадки або в умовах несприятливої погоди. Воно допомагає огіркам відновитися та підтримує зелений колір листя.

Стверджують, що молоко створює захисну плівку, яка має протигрибкову та антибактеріальну дію. Це запобігає деяким хворобам, такі як гниль зелена мозаїка.

Як підгодувати огірки молоком

Щоб обробити овочі молоком треба взяти такі речовини:

10 літрів води;

1 літр свіжого молока;

25 крапель йоду;

20 грамів господарського мила.



Молоко / Фото Credits

Добре змішайте всі продукти, перелийте у розпилювач та можете починати.

Обробку огірків молоком варто робити ввечері та коли немає вітру. Не потрібно поєднувати це добриво з іншими або заливати його під корінь. Дотримуйтесь дозування, щоб не спалити листя.