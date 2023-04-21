Зів'яне за один день: чим категорично не можна удобрювати малину

Малина – одна з найкорисніших ягід, поширених в Україні. Тому її часто садять на городах і дачах. Важливо не наробити помилок у догляді за нею. Чим не можна удобрювати малину – дивіться далі.

Малина містить стільки корисних речовин, що її цінність є дуже високою. Її урожай очікують як дорослі, так і малі. Але є певні секрети, як зробити так, щоб малина рясно давала плоди. У чому суть та чим не рекомендовано удобрювати малину – поділиться 24 Канал.

До теми Як отримати добрий врожай малини: важливі секрети вирощування ягоди

Чим можна підживлювати малину

Пташиний послід. Ідеальний варіант для тих, хто має домашню птицю. Треба викласти послід на дно відра і сповна залити водою. У теплому місці настоюємо 5 днів. Згодом треба розвести послід із водою у пропорції 1: 20. Щедро поливаємо цим кущі малини під корінь.



Курячий послід / Фото Сад Фасад

Перегній. 1 відро треба розсипати на 1 квадратний метр ділянки. Потрібно однаково його розподілити та прикопати землею. Втім, цією підживою дуже ласують шкідники, тож її можна вносити на частіше 1 разу на місяць.

Коров'як. Наливаємо у відро свіжого коров'яку на третю частину. Розмішуємо з водою і накриваємо кришкою. Варто поставити суміш у сонячне місце десь на тиждень, щоб перебродило. Пізніше знову розводимо водою у пропорції 1: 10. Підживлювати ним малину варто в посушливу погоду.

Бур'яни. Для суміші треба зірвати свіжі бур'яни та порізати їх. З-поміж інших може бути й кропива. Треба залити її водою десь на чверть відра і залишити на 10 днів. Таким настоєм поливаємо малину під корінь.



Кропива / Фото Canva

Деревна зола. У її складі – мінеральні речовини, якими живиться малина. Золу треба вносити в чистому вигляді, а ще можна приготувати таку суміш. Розводимо 600 грамів золи в 10 літрах води, чекаємо 1 добу і поливаємо малину по 2 літри на 1 кущ.

Чим не можна удобрювати малину