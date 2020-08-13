Модель Viktoria’s Secret нещодавно повернулась з Пенсильванії в Нью-Йорк. Дівчина часто потрапляє в об'єктив папараці, тож в мережі з’явився її новий стильний вуличний образ.

23-річна Белла вирушила на шопінг разом з подругою, але не за новими аутфітами, а предметами домашнього інтер'єру, повідомляє 24 канал.

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Для виходу на публіку дівчина обрала звичайне повсякденне, але стильне вбрання. Белла одягла білий топ та світлі штани вільного крою. Їхній пояс вона підвернула, тож всі могли оцінити її тонку талію. Не дивно, що Беллі вдалось зберегти струнку фігуру: за час карантину вона позувала онлайн через конференції в Zoom. Наверх модель накинула коричневу сорочку в полоску, такого самого тону була її захисна маска. Образ дівчина доповнила великою кількістю аксесуарів: на її руках було багато браслетів з товстих кольорових бусів, на вухах – масивні сережки, і окуляри з жовтим склом.

Белла відповідально ставиться до пандемії, тому недавно сфотографувалась біля поліцейських без масок та закликала своїх підписників не робити так.

Нагадаємо, нещодавно Белла придбала будинок в Сохо за 6,1 мільйонів доларів. Тож зараз, ймовірно, вона займається його прикрашенням.