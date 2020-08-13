Модель Viktoria's Secret недавно вернулась из Пенсильвании в Нью-Йорк. Девушка часто попадает в объектив папарацци, поэтому в сети появился ее новый стильный уличный образ.

23-летняя Белла отправилась на шопинг вместе с подругой, но не за новыми аутфитами, а за предметами домашнего интерьера, сообщает 24 канал.

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Для выхода на публику девушка выбрала обычный повседневный, но стильный наряд. Белла надела белый топ и светлые брюки свободного кроя. Их пояс она подвернула, поэтому все могли оценить ее тонкую талию. Неудивительно, что Белле удалось сохранить стройную фигуру: за время карантина она позировала онлайн через конференции в Zoom. Наверх модель накинула коричневую рубашку в полоску, такого же тона была ее защитная маска. Образ девушка дополнила большим количеством аксессуаров: на ее руках было много браслетов из толстых цветных бусов, на ушах – массивные серьги, и очки с желтым стеклом.

Белла ответственно относится к пандемии, поэтому недавно сфотографировалась возле полицейских без масок и призвала своих подписчиков не делать так.

Напомним, недавно Белла приобрела дом в Сохо за 6,1 миллиона долларов. Поэтому сейчас, вероятно, она занимается его украшением.