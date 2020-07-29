Невеличка розмова: здавалося б, що може бути простіше? Та насправді, не всім вона вдається так просто, тим паче, якщо ви інтроверт. Цьому навчають на тренінгах та курсах, неодноразово проводять лекції. LifeStyle 24 підібрав для вас поради та пропозиції щодо того, як стати хорошим співрозмовником.

Що це і кому вона знадобиться?

Smalltalk звучить так само, як і перекладається – невеличка розмова, світська бесіда. Головна суть: не навантажувати співрозмовника інформацією, а просто розрядити атмосферу. Також її називають балачкою ні про що чи пустою балачкою, але це точно не порожня трата часу. Почати таку розмову буде вдало при новому знайомстві, на роботі з колегою, коли зустріли давнього друга або ж просто коли не знаєте, що сказати, а виникла незручна пауза. Це підіймає настрій обом сторонам. Тому вміти починати бесіду буде доречно всім.

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З чого почати?

Мабуть, це питання у всіх сферах життя найважче. Але почати можна з запитань:

Як вам погода?

Як ваші справи/настрій/здоров'я/успіхи?

Як справи на роботі?

Як почувається Ваш знайомий/друг/родич?

Що у Вас нового? Що нового з нашої останньої зустрічі?

Як доїхали/дійшли (на роботу, офіс чи вечірку)?

Яке Ваше хобі? або: Як Ваше хобі? (якщо знаєте, яким саме хобі захоплюється людина)

Що плануєте на вихідні? Чи плануєте подорож/поїздку/похід? Можливо, нещодавно відвідували цікаві місця?

Чули про...(певну новину)?



Мистецтво smalltalk: як спілкуватися вишукано / Pexels

Про що говорити?

Насправді, це будуть дуже банальні теми: погода, справи, хобі, дозвілля, родина, новини, покупки, подорожі. Але це і є перевагою smalltalk: важливіший сам факт розмови, а не її тема. Для хорошого враження можете сказати комплімент. Якщо знаєте анекдоти, жарти, невеликі кумедні ситуації з життя, розповідайте і їх. Нічого не підніме настрій так вдало.

Про що говорити не варто

Часто табуйовані теми відрізняються в залежності від народу чи країни. Наприклад, у Китаї та Японії нормально ставити питання щодо грошей, тоді як в Європі про свій соціальний статус говорити не ввічливо. Загалом не потрібно піднімати теми, які можуть призвести до суперечок. Це політика, економіка, релігія, війна, плітки, власні проблеми зі здоров’ям, сварки чи все, що несе негатив.

Як говорити?

Важливо залишатись щирими, бо відвертість привертає людей. Не відповідайте на запитання надто коротко, співрозмовник може подумати, що ви не бажаєте з ним говорити. Якщо ж він відповідає коротко, то уточнюйте: де, коли, за якої умови, чому, навіщо сталась ситуація, про яку йде мова. Підтримуйте його репліки емоціями, кивком голови, повтором його ж слів або словами: "Круто!", "Нічого собі!", "Треба ж так!". Це так само допоможе викликати прихильність людини до себе. Але і не перебільшуйте. Якщо помітно, що людина поспішає, не затягуйте з довгою історією. Та і зовсім різко обривати розмову не варто. Побажайте гарного дня, хороших вихідних. Тож – "До наступної зустрічі!".

Автор: Марія Касій