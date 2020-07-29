Небольшой разговор: казалось бы, что может быть проще? Но в действительности не всем он удается так просто, тем более, если вы интроверт. Этому учат на тренингах и курсах, неоднократно проводят лекции. LifeStyle 24 подобрал для вас советы и предложения о том, как стать хорошим собеседником.

Что это и кому она понадобится?

Smalltalk звучит так же, как и переводится – небольшая беседа, светская беседа. Главная суть: не нагружать собеседника информацией, а просто разрядить атмосферу. Также ее называют болтовней ни о чем или пустой болтовней, но это точно не пустая трата времени. Начать такой разговор будет удачно при новом знакомстве, на работе с коллегой, когда встретили старого друга или просто когда не знаете, что сказать, а возникла неловкая пауза. Это поднимает настроение обеим сторонам. Поэтому уметь начинать беседу будет уместно всем.

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С чего начать?

Пожалуй, этот вопрос во всех сферах жизни самый тяжелый. Но начать можно с вопросов:

Как вам погода?

Как ваши дела / настроение / здоровье / успехи?

Как дела на работе?

Как чувствует себя Ваш знакомый / друг / родственник?

Что у Вас нового? Что нового с нашей последней встречи?

Как доехали / дошли (на работу, офис или вечеринку)?

Какое Ваше хобби? или: Как Ваше хобби? (Если знаете, каким именно хобби увлекается человек).

Что планируете на выходные? Планируете путешествие / поездку / поход? Возможно, недавно посещали интересные места?

Слышали о ... (определенная новость)?

Искусство smalltalk: как общаться изысканно / Pexels

О чем говорить?

На самом деле, это будут очень банальные темы: погода, дела, хобби, досуг, семья, новости, покупки, путешествия. Но это и является преимуществом smalltalk: важнее сам факт разговора, а не его тема. Для хорошего впечатления можете сказать комплимент. Если знаете анекдоты, шутки, небольшие забавные ситуации из жизни, рассказывайте и их. Ничего не поднимет настроение так удачно.

О чем говорить не стоит

Часто табуированные темы отличаются в зависимости от народа или страны. Например, в Китае и Японии нормально задавать вопросы относительно денег, тогда как в Европе о своем социальном статусе говорить не вежливо. Вообще не нужно поднимать темы, которые могут привести к спорам. Это политика, экономика, религия, война, сплетни, собственные проблемы со здоровьем, ссоры или все, что несет негатив.

Как говорить?

Важно оставаться искренними, потому что открытость привлекает людей. Не отвечайте на вопрос слишком коротко, собеседник может подумать, что вы не хотите с ним говорить. Если же он отвечает коротко, то уточняйте: где, когда, при каких условиях, почему, зачем произошла ситуация, о которой идет речь. Поддерживайте его реплики эмоциями, кивком головы, повтором его же слов или словами: "Круто!", "Ничего себе!", "Надо же так!". Это так же поможет расположить человека к себе. Но и не преувеличивайте. Если заметно, что человек спешит, не затягивайте с длинной историей. Но и совсем резко обрывать разговор не стоит. Пожелайте хорошего дня, хороших выходных. Поэтому – "К следующей встрече!".

Автор: Мария Касий