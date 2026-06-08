Петрів піст протриває до 28 червня, про що йдеться в новоюліанському календарі. Що не можна робити в цей час – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у Петрів піст 2026?

Насамперед у Петрів піст варто забути про сварки, лихослів'я та конфлікти, а також очистити серце від заздрощів, пліток і поганих помислів. Натомість краще проявити милосердя, адже не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Оскільки піст закликає до скромного життя, вірянам доведеться відмовитися від гучних розваг і вечірок. З цієї ж причини у цей час не святкують весілля та не одружуються.

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Крім того, християнам слід відмовитись від шкідливих звичок, таких як алкоголь та куріння, а також від зайвих фінансових витрат. Щоб не накликати скруту, люди намагаються не витрачати багато грошей на власні забаганки, не брати і не позичати гроші в борг.

У повсякденному житті теж діють свої правила, тому лінуватися й байдикувати у Петрів піст не варто. Водночас народні прикмети радять жінкам на якийсь час відкласти рукоділля, зокрема шиття, в'язання та вишивання. Наші предки вірили, що такі заняття можуть заплутати людську долю.

Так само в цей період не рекомендують стригти волосся, щоб не втратити життєву силу та здоров'я.

Петрів піст 2026 / Фото Magnific

Народні прикмети на Петрів піст 2026