Коли розпочинається Петрів піст у 2023 році: яких обмежень повинні дотримуватись християни

Петрів піст є одним із чотирьох довготривалих у році для християн. Він присвячується пам'яті святих Петра й Павла – двох мучеників, які поширювали християнство по всьому світу й за це були страчені.

Піст є часом молитви, покаяння, роздумів над своїми гріхами. Зокрема, Петрів піст має духовне значення для вірян, адже сприяє очищенню тіла та душі та зміцненню волі. Коли розпочинається Петрів піст, скільки триватиме, якими традиціями й заборонами супроводжується – розкаже 24 Канал.

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Дата Петрового поста

Скільки він буде тривати – залежить від пасхальних свят. Якщо Воскресіння Христове святкували раніше, то піст буде довшим, і відповідно коротшим, якщо Великдень відзначали пізніше.

Петрівка завжди розпочинається на другий понеділок після свята Трійці. Цього року – 12 червня. Піст закінчиться перед відзначенням Петра і Павла, яке за церковним календарем припадає на 12 липня.

Традиції Петрівки

Апостоли Петро й Павло розповсюджували християнську віру по всьому світу. Петро став одним з перших учнів Ісуса Христа, тоді як Павло навпаки спочатку переслідував вірян. Втім, згодом навернувся та активно проповідував християнство. І Петро, і Павло зробили великий внесок для створення християнської церкви.



Петро й Павло / Фото "УГКЦ"

Петрів піст – це період, у який треба присвятити себе духовності та поклонінню Богу. Важливо переосмислювати свої вчинки та розкаюватись у гріхах.

Віряни повинні дотримуватися посту, який передбачає відмову від м'яса, молочних продуктів, яєць, риби, алкоголю та інших продуктів тваринного походження. Замість них рекомендується споживати рослинну їжу, зокрема овочі, фрукти, злаки, горіхи та насіння.

У цей час християни часто відвідують храми, беруть участь у богослужіннях, моляться за здоров'я й мир.

Головні заборони Петрівки

Під час Петрового посту діють певні обмеження для християн. Наприклад:

проводити весілля, вінчання, інші гучні святкування;

стригти та фарбувати волосся;

позичати та брати в когось гроші;

працювати після заходу сонця;

шиття, вишивання, рукоділля.

Рекомендується дотримуватись посту, якщо ви хочете очистити душу й тіло. Щобільше вірянам краще утриматись від негативних емоцій, з'ясування стосунків, лайок. Натомість віддавати більше часу молитвам і покаянню.