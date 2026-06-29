У цей день наші предки ходили на риболовлю. Про заборони, Дні ангела, інші свята 29 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День святих апостолів Петра і Павла 2026

До зустрічі з Ісусом Христом апостол Петро був рибалкою. Усе змінилося, коли Спаситель покликав його за Собою. Петро, разом із братом Андрієм Первозванним, став одним із найближчих учнів Христа. Після Зішестя Святого Духа він активно поширював християнську віру, зцілював хворих і навертав людей до Бога. Втім, згодом така діяльність обурила римського імператора Нерона. За його наказом проповідника схопили, а згодом стратили.

Апостол Павло спочатку, навпаки, переслідував християн. Однак дорогою до Дамаска він побачив яскраве Божественне світло і почув голос Господа. Ця подія повністю змінила чоловіка, адже він залишив язичництво і прийняв християнство. Так, Павло присвятив життя проповідям у багатьох країнах, але зрештою розділив долю Петра. Римська влада також заарештувала святого та стратила.

Що не можна робити на Петра і Павла?

Не слід позичати гроші або брати їх у борг, щоб фінансові труднощі не переслідували вас увесь рік.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею, прибиранням, будівництвом та польовими роботами.

Суворо заборонено шити, в'язати, вишивати чи займатися іншим рукоділлям, адже за повір'ями це приносить у дім біди та негаразди.

Не можна сваритися, лихословити, бажати комусь зла чи тримати образу.

Не варто влаштовувати гучні застілля та вживати алкогольні напої, оскільки цей день потребує духовної стриманості.

Не слід ходити до лісу наодинці.

Не рекомендується вінчатися та влаштовувати весілля.

Хто святкує День ангела 29 червня?

За новоюліанським календарем, 29 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Петро і Павло.

Нагадаємо, що наша редакція підготувала красиві картинки-привітання з Днем Петра і Павла, які ви можете надіслати своїм найріднішим.