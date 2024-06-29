У цей день господині печуть мандрики. Це такі коржики, які готуються з борошна, сиру та яєць. Вважається, що саме цю страву апостоли їли, коли довго та далеко подорожували. Більше про свято читайте на сайті LifeStyle 24.

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День Петра і Павла: історія свята

До того, як Петро зустрів Ісуса Христа, він був рибалкою, як і його батько. Згодом Господь дуже полюбив свого учня. Кажуть, що апостол навіть охороняє ключі від раю. Святий, крім того, став першим Папою Римським.

Павло не є одним із дванадцяти апостолів, але його дуже шанують у християнстві. Спершу він переслідував людей, які вірили в Ісуса Христа, а потім вирішив розкаятися. Апостоли загинули через те, що сповідували християнство. Павлу відтяли голову, в Петра розіп'яли.

Що не можна робити

Заборонено купатися, бо нечисть може зашкодити.

Не варто їсти свіжі овочі та фрукти, інакше притягнете голод.

Не можна позичати гроші, адже накличете проблеми з фінансами.

Не слід шити, вишивати та в'язати, бо прийде біда.

Не рекомендується відвідувати ліс, оскільки зашкодить зло.

Краще не вінчатися у цей день, бо шлюб не буде міцний.

Народні прикмети

Спекотна погода – до морозного Різдва.

Якщо почуєте, що кує зозуля, то зима не скоро прийде.

Дощ – до хорошого врожаю жита.

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Що ще відзначають

Щороку 29 червня відзначається Міжнародний день рибалки. Під час події традиційно проводять різноманітні тематичні заходи, аби люди знали більше інформації про цю професію. Вітаємо зі святом усіх причетних!

Крім того, сьогодні маємо Міжнародний день промислового дизайну. Дату обрали на честь заснування Міжнародної організації дизайну у 1957 році.