В этот день хозяйки пекут мандрики. Это такие лепешки, которые готовятся из муки, сыра и яиц. Считается, что именно это блюдо апостолы ели, когда долго и далеко путешествовали. Больше о празднике читайте на сайте LifeStyle 24.

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День Петра и Павла: история праздника

До того как Петр встретил Иисуса Христа, он был рыбаком, как и его отец. Впоследствии Господь очень полюбил своего ученика. Говорят, что апостол даже охраняет ключи от рая. Святой, кроме того, стал первым Папой Римским.

Павел не является одним из двенадцати апостолов, но его очень почитают в христианстве. Сначала он преследовал людей, которые верили в Иисуса Христа, а потом решил раскаяться. Апостолы погибли из-за того, что исповедовали христианство. Павлу отсекли голову, в Петра распяли.

Что нельзя делать

Запрещено купаться, потому что нечисть может навредить.

Не стоит есть свежие овощи и фрукты, иначе привлечете голод.

Нельзя занимать деньги, ведь накличете проблемы с финансами.

Не следует шить, вышивать и вязать, потому что придет беда.

Не рекомендуется посещать лес, поскольку навредит зло.

Лучше не венчаться в этот день, потому что брак не будет крепкий.

Народные приметы

Жаркая погода – к морозному Рождеству.

Если услышите, что кует кукушка, то зима не скоро придет.

Дождь – к хорошему урожаю ржи.

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Что еще отмечают

Ежегодно 29 июня отмечается Международный день рыбака. Во время события традиционно проводят различные тематические мероприятия, чтобы люди знали больше информации об этой профессии. Поздравляем с праздником всех причастных!

Кроме того, сегодня имеем Международный день промышленного дизайна. Дату выбрали в честь основания Международной организации дизайна в 1957 году.