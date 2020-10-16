Рідкісну копію першої збірки п'єс британського драматурга Вільяма Шекспіра продали на аукціоні за рекордні 9,98 мільйона доларів. Книга "Перше фоліо" стала найдорожчим друкованим літературним твором в історії.

Книгу придбав американський колекціонер Стівен Ловентейл. Торги на аукціоні між трьома покупцями тривали 6 хвилин. Про це пише CNN.

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Одразу після аукціону в одному з телефонних інтерв'ю він назвав унікальне видання Шекспіра "святим Ґраалем серед книг".

Відзначимо, що остаточна ціна продажу в майже 10 мільйонів доларів значно перевищила оцінку аукціонного будинку Christie's. За прогнозами максимальна ставка мала бути від 4 до 6 мільйонів.

Примірник видання, проданий на аукціоні, є одним з 5 повних екземплярів, які зберігалися у колекціонерів. Ще одну копію збірки продали на аукціоні у 2001 році за 6,1 мільйона доларів.

Що відомо про першу збірку п'єс Шекспіра

Збірник "Перше фоліо" з 36 п'єсами Вільяма Шекспіра був виданий незадовго після смерті британського драматурга. У книзі вперше з'явилися такі відомі твори, як "Макбет" та "Дванадцята ніч".

Довідка. Повна назва книги – "Комедії, хроніки та трагедії містера Вільяма Шекспіра. Надруковано з точних та справжніх текстів".

За словами американського колекціонера Стівена Ловентейла, "Перше фоліо" — найвидатніший твір англійською мовою і, безумовно, найвидатніший театральний твір.

Тому ті, хто люблять інтелектуалізм, повинні його розглядати, немов божественний об'єкт,

– прокоментував власник унікальної збірки.

Ловентейл придбав на аукціоні книгу в палітурці, яку виготовили ще на початку 19 століття. У збірку вкладено також лист шекспірознавця Едмонда Мелоуна від 1809 року, в якому дослідник підтверджує оригінальність.

Всього було випущено близько 750 копій "Першого фоліо". Однак до наших днів збереглося лише 235 примірників. З них лише 56 вважаються повними. Майже всі збірки наразі належать установам у США та Великій Британії.



Збірка п'єс "Перше фоліо" Вільяма Шекспіра / Фото Getty images