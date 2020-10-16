Редкую копию первого сборника пьес британского драматурга Уильяма Шекспира продали на аукционе за рекордные 9,98 миллиона долларов. Книга "Первое фолио" стала самым дорогим печатным литературным произведением в истории.

Книгу приобрел американский коллекционер Стивен Ловентейл. Торги на аукционе между тремя покупателями продолжались 6 минут. Об этом пишет CNN.

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Сразу после аукциона в одном из телефонных интервью он назвал уникальное издание Шекспира "святым Граалем среди книг".

Отметим, что окончательная цена продажи в почти 10 миллионов долларов значительно превысила оценку аукционного дома Christie's. По прогнозам максимальная ставка должна была быть от 4 до 6 миллионов.

Экземпляр издания, проданный на аукционе, является одним из 5 полных экземпляров, которые хранились у коллекционеров. Еще одну копию сборника продали на аукционе в 2001 году за 6,1 миллиона долларов.

Что известно о первом сборнике пьес Шекспира

Сборник "Первое фолио" с 36 пьесами Уильяма Шекспира был издан незадолго после смерти британского драматурга. В книге впервые появились такие известные произведения, как "Макбет" и "Двенадцатая ночь".

Справка. Полное название книги – "Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии. Напечатано с точных и подлинных текстов".

По словам американского коллекционера Стивена Ловентейла, "Первое фолио" – самое выдающееся произведение на английском языке и, безусловно, самое выдающееся театральное произведение.

Поэтому те, кто любят интеллектуализм, должны его рассматривать, словно божественный объект,

– прокомментировал владелец уникальной сборки.

Ловентейл приобрел на аукционе книгу в переплете, которую изготовили еще в начале 19 века. В сборник вложено также письмо шекспироведа Эдмонда Мэлоуна от 1809 года, в котором исследователь подтверждает оригинальность.

Всего было выпущено около 750 копий "Первого фолио". Однако до наших дней сохранились лишь 235 экземпляров. Из них только 56 считаются полными. Почти все сборки сейчас принадлежат учреждениям в США и Великобритании.



Сборник пьес "Первое фолио" Уильяма Шекспира / Фото Getty images