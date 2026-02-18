Світлинами зі святкового відпочинку іменинниця поділилася в інстаграмі. Знаменитість лаконічно їх підписала: "День народження в раю".

Не пропустіть Кейт Міддлтон вразила новою прикрасою ручної роботи за понад дві тисячі доларів

Що одягнула Періс Гілтон?

Для пляжного відпочинку Періс Гілтон обрала розслаблений, але ефектний аутфіт. Акторка поєднала блискуче біле бікіні з джинсовими шортами та футболкою з рожевими мушлями.

Однак головною особливістю образу став стильний аксесуар відомого українського бренду Ruslan Baginskiy. Періс доповнила свій аутфіт капелюхом кольору слонової кістки, прикрашеною фірмовою металевою плашкою з логотипом.

Головний убір, виготовлений з поліестеру, віскози та еластану, є прикладом майстерної ручної роботи. Вартість такого аксесуара складає 11 886 гривень, про що йдеться на сайті Ruslan Baginskiy. Так, Гілтон вкотре продемонструвала любов до української моди, гармонійно вписавши кепку від Руслана Багінського у свій святковий пляжний стиль.

Капелюх, який одягнула Періс Гілтон / Скриншот з сайту Ruslan Baginskiy

Зазначимо, що історія світового успіху Ruslan Baginskiy розпочалася у 2015 році у Львові. Те, що стартувало як пристрасть одного дизайнера, який власноруч створював перші моделі, за лічені роки перетворилося на справжній модний феномен. Сьогодні капелюхи від Руслана Багінського – must have у гардеробах світових ікон стилю, таких як Тейлор Свіфт, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Кайя Гербер та Ельза Госк. Про український бренд із захопленням пишуть найвпливовіші видання, наприклад, The ​​New York Times, Vogue, Harper's Bazaar та Marie Claire.

Хто ще зі світових зірок нещодавно обирав українські бренди?